Juba pikemat aega on räägitud juhtumitest, kus inimesed saavad kõnesid petturitelt, kes üritavad pangatöötajaid teeseldes kätte saada nende andmeid, sh internetipanga juurdepääsu ja PIN-koode. Kuna sellisesse lõksu langemine lõpeb enamasti raha kaotusega, tuletab pank meelde lihtsad nipid, kuidas petturite katsed läbi näha ning oma vara seeläbi kaitsta.

“Erinevaid pettuseid tuleb ette tihti, kuid mida heitlikumad on ajad, seda aktiivsemaks kelmid muutuvad. Kui inimeste kindlustunne on nõrgenenud, siis püütakse seda igal moel ära kasutada ning läbi hirmu saada kätte nende raha,” ütles Luminori finantskuritegevuse tõkestamise üksuse juht Hannes Oja. “Üks levinud pettuse viis on esineda pangatöötajate nime all ning erinevate hirmutavate võtetega püüda inimestelt välja meelitada ligipääs nende pangakontole, et sealt siis raha varastada. Kusjuures petised on muutnud nii nahaalseks, et püüavad lõksu meelitada isegi pangajuhte, nagu eelmisel nädalal näiteks tõime.”

Alljärgnevalt toob Luminor välja neli peamist punkti, mille abil petiseid paremini ära tunda.

1. Ole teadlik sellest, mida pangatöötaja kunagi ei küsi. Kõige olulisem on meeles pidada, et pank ei küsi kunagi oma kliendilt tema kontonumbrit ja maksekaardi andmeid – näiteks kaardinumbrit ja kaardi tagaküljel olevad CVC-koodi. Samuti ei küsita kliendilt internetipanga juurdepääsu paroole. Kui olete saanud sellise kõne, siis ei ole kindlasti tegemist pangatöötajaga ning sellest tuleks koheselt teavitada panka ja politseid.

2. Jälgi telefoninumbrit, millelt sulle helistatakse. Petturid võivad helistada nii Eesti kui ka välismaa numbrilt, kuid kindlasti tuleb meeles pidada, et pangatöötaja ei helista kunagi välismaal registreeritud numbrilt. Seega pöörake tähelepanu, kas helistaja number algab Eesti suunakoodiga, milleks on +372.

3. Kõneleja keel ja suhtlusviis. Enamasti ei räägi petturid eesti keelt ning seetõttu kipuvad nad otsima vabandusi selles keeles mitterääkimiseks. Eesti pangatöötaja ei keeldu kunagi suhtlemast kohalikus keeles. Samuti on petturite suhtlusviis tähelepanu äratav ja pealetükkiv.

4. Helista ise panka tagasi. Juhul kui te pole veendunud, et teile helistas pangatöötaja ning kahtlustate petturlust, siis katkestage kõne ning helistage ise panga ametlikule telefoninumbrile. Õiged telefoninumbrid leiate panga kodulehelt. Panga tegelikule töötajale olukorda selgitades saate teada, kas vastuvõetud kõne pärines tõesti pangast või oli tegemist pettuse katsega. Lisaks annab pangatöötaja teile informatsiooni, kuidas edasi tegutseda.

Juhul kui olete siiski pettuse ohvriks sattunud ning petturitele raha kandnud või teie kontolt on raha kadunud, siis tuleb sellest võimalikult kiiresti teavitada panka. Parimal juhul on võimalik tehing ja edasised maksed peatada. Samuti tuleb panka teavitada, kui olete kaotanud oma pangakaardi või on sattunud see valedesse kätesse. Sellisel juhul tuleb kaart kohe internetipangas blokeerida või helistada selle tegemiseks panka.