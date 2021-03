Eelmisel aastal olid ostetavate põllumajandusmasinate seas esikohal John Deere’i traktorid, niisamuti nagu 2019. aastal – neid osteti kaks korda rohkem kui Case’i traktoreid. Massey Fergusoni, Valtra ja New Hollandi traktorid jõudsid samuti populaarseimate mudelite esiviisikusse. Enimostetud traktorimudelite järjestus oli 2019. aastal väga sarnane, kuid Soome Valtra oli siis John Deere’i järel teisel kohal.

“Meie statistika järgi ostsid inimesed eelmisel aastal enamjaolt Jaapani tootja Toyota autosid ning need on populaarsed ka praegu. Enimostetud automudel oli Toyota Corolla,” ütles Luminori Liisingu juht Andrus Soodla. “2019. aastal oli enimostetud automudel Toyota RAV4, mis langes 2020. aastal teisele kohale. Nissan Qashqai tõukas Dacia Dusteri neljandale kohale, samas kui Renault Trafic tõusis 2019. aasta kuuendalt kohalt 2020. aastal viiendale ja möödus populaarsuselt Toyota C-HR-ist.”

Sarnane trend on jätkunud ka tänavu. Populaarseim automudel oli Toyota Corolla, millele järgnes Toyota RAV4. Põllumajandusmasinate hankimisel olid ülekaalus John Deere’i traktorid.

