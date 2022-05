Läinud nädalavahetusel tähistas Luige laat 25 aasta juubelit. Et viimased kaks aastat pole üritus koroona tõttu toimunud, siis loomulikult rippus õhus küsimus – kas pärast pausi on laat ikka sama suurejooneline? Kas tasub minna?

Kes laata külastas – ja külastajaid oli, nagu parimatelgi aastatel üle 20 000 – ei kahetsenud. Laat toimus oma endises headuses. Või oli ehk mastaapsemgi.

„Pandeemia on enim mõjutanud aianduskaupade pakkujaid. Paljud on tegevuse lõpetanud, aga mitmed on suutnud endale luua müügikanali otse kodust,“ kõneles laada peakorraldaja Koit Põld.

Taimepakkujate rida, mis algas kohe peasissekäigu juurest, ainult kinnitas peakorraldaja sõnu. Valikus olid viljapuude istikud, marjapõõsad, maasikataimed, noored okaspuud…

„Kevad on küll hiline, aga ega see veel äritegevust häiri,“ sõnas Väino Eskla, aiapidajate hulgas tuntud taimekasvataja. „Praegu on taimede areng külma kevade tõttu pidurdunud. Nüüd tuleb loota, et öökülma ei tule. Sest kui sõstralehed lahti löövad ja õied ka tagantjärele tulevad, siis võtab öökülm saagi ära,“ oli Väino kindel. Tema ise peab aiandustalu Kuusalu vallas.

Ka maaeluminister Urmas Kruuse oli laadale tulnud. Lausa avama. „Kui üks laat ikka veerand sajandit, 25 aastat kriisist ja pandeemiast hoolimata vastu peab, siis on see ikka väärt üritus,“ kinnitas Urmas Kruuse laada avakõnes.

Peakorraldaja Koit Põld, maaeluminister Urmas Kruuse ja sokk Sonny.

Eriti muljetavaldav oli sel korral linnu- ja küülikukasvatajate väljapanek. Kanad, haned, pardid, kalkunid, faasanid ja küülikud – kõik olid olemas. Ka osta sai sealtsamast.

Näiteks munakana maksis 25 eurot. Ja müüjatel tööd jätkus – esimese päeva õhtuks olid puuris olnud noorkanad kõik müüdud, tuli kodutallu uute järele sõita. Traditsiooniliselt oli mitmekesine ka piima- ja lihatõugu veiste näitus. Esindatud olid mitmed hobuse-, lamba- ja kitsetõud.

Eksootilistest lindudest olid väljas jaanalinnud ja emud, loomadest ei puudunud loomulikult külastajate lemmikud, alpakad.

Lastealal said kõige pisemad seekord ka paadiga sõita. Fotod Ülo Russak

„Varasemast tunduvalt aktiivsem on käsitöötegijate huvi laadale tulla. Seekord püstitasime neile eraldi telgi. Mitmed uued puidumeistrid demonstreerivad oma aiamööblit, saunatünne, laste mängumajasid ja -väljakuid. Nii et Luige laada vana hea moto „Seemnest saunani“ kehtib uhkelt edasi,“ kõneles Koit Põld. „Meeldib selle laada mitmekesisus, korraldus,“ kiitis minister eestvedajaid, avaldades lootust, et see näituslaat jääb kestma ikka ja veel.