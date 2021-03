1. märtsist sulges Lossi pood Laitses uksed. Põhjuseks on nagu paljudel teistelgi tegevuse lõpetanud maakauplustel, et poe pidamine ei tasu end ära, kuna pole piisavalt ostjaid.

Maaelu on juba kord selline, et kohapeal on töökohti vähe ja inimesed käivad ametis linnades, kus kauplused suuremad ja valikut rohkem. Nii astutakse teel töölt koju marketist läbi ja ostetakse vajalik sealt. Kodulähedasse poodi satutakse aga siis, kui miski esmavajalik ootamatult otsa lõpeb või ostmata ununes: piim, leib, sai, või. Ehkki Lossigi poes on kõik eluks vajalik müügil, ruumid värskelt remonditud, puhtad ja hubased, ei suuda väike kauplus suurte poekettide ja nende pakutavate hindadega võistelda.

On kaubagruppe, mille väikepood saab tootjalt kätte hinnaga, millega see suures kaupluses müügil. Saue valla Lossi pood, mis varasemalt kandis nime Laitsemäe kauplus, on tänaseks tibukollaseks võõbatud hoones Elvira Allikmetsa käe all tegutsenud alates aastast 2001. Algul pidas Elvira Allikmets poodi rendipinnal, seejärel ostis maja septembris 2011 omanikult ära ja tegi aasta hiljem hoonele põhjaliku remondi.

Neli aastat tagasi langetas ta raske südamega otsuse hoone rendile anda, sest vanus oli juba selline, et enam ise ei jaksanud ning tütre ja tütretütrega kahasse on neil teinegi kauplus Ruilas pidada.

Selle poe kohta lausub Elvira, et niikaua kuni Ruila tall ja kool on nende lähistel, jagub ka ostjaid. Mõningast leevendust pakub, et Ruila külapood tegutseb ka postipunktina. Täna otsib Elvira Allikmets Lossi poele ostjat, kes ideaalis kauplustki võiks edasi pidada, kuid ei ole veel lõplikult loobunud mõttest uus rentnik leida. Lisaks poele on majas ka kaks korterit, ühes neist üüriline sees.

Paariks kuuks jääb Laitse poeta, sest Keila Tarbijate Ühistul on praegu remondis olev Laitse kauplus (asub raudteepeatuse lähedal) plaanis kõige varasemalt avada aprilli lõpus, kuid kindlasti mais.