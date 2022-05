Tallinna loomaaias avati 10. mail koos keskkonnaametiga looduskaitsekuu, mille tänavune teema on „Püsiv ja muutuv Eesti looduses“. Looduskaitsekuu algas 8. mail, emadepäeval, mis on ühtlasi looduskaitsepäev ning lõpeb 5. juunil, maailma keskkonnapäeval.

Looduskaitsekuu teema on põlised elupaigad ja pärandniitude roll läbi aegade, räägitakse nende säilitamisest ja taastamisest. Samuti kõneletakse elustiku muutustest, eri liikide ja looduse tagasitoomisest.

Samal päeval anti üle ka tänavune Eerik Kumari looduskaitsepreemia, Eesti loodusemärgid ja noore looduskaitsja märgid neile, kes on looduse hoidmisele kaasa aidanud ja teistele eeskujuks olnud.

Loomaaias toimub teisigi põnevaid sündmuseid

Tallinna loomaaeda tasub külastada muidugi igal ajal, kuid hoopis teistsugust kogemust pakub loomaaia külastamine öösel.

Ekskursioonid algavad kell 21. Umbes kolm tundi kestval külastusel saab huvitava ringkäigu jooksul oma silmaga uudistada elu öises loomaaias ja kohata öise eluviisiga loomi. Giid selgitab loomaaiaasukate käitumist, eelistatud elupaikasid, toitumist ja muud huvitavat.

Sel kuul saab öisest külastusest osa võtta veel kolmel korral, 24., 26. ja 31. mail, juunis 2., 7., 9., 14., 16., 21., 28. ja 30. kuupäeval ning ka 5., 7., 12. ja 14. juulil. Kord nädalas toimub ekskursioon ka vene keeles. Pileti hilisõhtuseks külastuseks saab soetada Piletilevist. Ekskursioonil osalemiseks on vaja eelregistreerida. Grupi suurus on kuni 10 inimest.

21. mail kell 13–14 saab botaanik Uve Ramstiga osa võtta ekskursioonist loomaaia laialehelisse salumetsa, mis sai hiljuti vääriselupaiga staatuse. Metsas valmis mõned aastad tagasi ka loodusrada, millel liikudes saab samal ajal ennast harides mitmekesist metsaalust imetleda. Veskimetsa näituse värvikatelt postidelt leiab teavet nii sealse metsa liigirikkuse kui ka muu huvitava kohta.

Soovitatav on käia metsas korduvalt, ka ekskursioonivälisel ajal. Näiteks kevadel tasub tutvuda õistaimede kohta käiva teabega, seente uurimiseks tuleks rajale minna aga sügisel. Samblad pakuvad silmailu igal aastaajal. Veskimetsa ajaloo, kivikülvi ja dendrokronoloogiliselt uuritud puudega tutvumiseks ei ole vaja kalendril silma peal hoida.

Piletid ekskursioonil osalemiseks saab soetada Piletilevist.

Väävlik Veskimetsas. Foto Uve Ramst

Rahvusvahelist rändlindude päeva tähistatakse ka sel aastal linnulauluõhtuga, loodusfestivalil 13. juunil kell 18. Linnulauluõhtut juhendab harrastusornitoloog Heiko Kruusi. Üritusel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda.

Loomaaia külastamiseks päeva ja kellaaega valides hoia loomaaia kodulehel silm peal loomade söötmisaegadel. Nii võid ühel laupäevasel päeval oma silmaga näha ja teada saada, mida või keda, kui palju ja kuidas söövad näiteks kinkažud või senegali galaagod.

Kõikidel üritustel osalemiseks vaata lisainfot loomaaia kodulehelt.

Loomaaed ei tegele vaid loomade eksponeerimisega

Tallinna loomaaias asub Euroopa suurim liigikaitseuuringute keskus, mis on külastajatele suletud, sest sealseid loomi taasasustatakse loodusesse ning nendega hoitakse võimalikult väikest inimkontakti. Liigikaitseuuringute keskus kasvas välja euroopa naaritsa paljundamise ning loodusliku asurkonna loomise projekti vajadustest.

Keskus tegeleb nii liigikaitse praktilise tegevusega, kui ka teadusuuringutega. Kõige olulisemaks saab nimetada euroopa naaritsa saarelise asurkonna loomist ning selle haldamist Hiiumaal.

2016. aastast on tähistatud ka naaritsapäeva – ekskursioonidega, mälumänge mängides, töötubadega, joonistusvõistlustega ja muu tegevusega. Sel suvel aga tähistatakse seda 10.–11. juunini esimest korda Hiiumaal.

Erithacus rubecula ehk punarind. Foto Heiko Kruusi

Euroopa naarits on kannatanud üleküttimise, elupaikade kadumise ja võõrliigi pealetungi surve all, mistõttu leidub teda praegu vaid üksikutes eraldatud paikades üle Euroopa. Hiiumaa on ainus koht Eestis, kus seda haruldast liiki veel kohata võib.

Naaritsa säilimise nimel on töötatud juba üle kolmekümne aasta. Naaritsapäeva eesmärk on huvilisele selgitada, mis on viinud liigi hävimise äärele ning tutvustada astutud samme, mis on aidanud euroopa naaritsal siiski püsima jääda.

Kahepäevasele üritusele on oodatud nii suuremad kui ka väiksemad naaritsahuvilised, sest loomadega tegelevad spetsialistid tutvustavad seda salapärast liiki peale ettekannete ka vahvaid töötubasid ja loodusretki läbi viies.