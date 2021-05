Vereta Jahti korraldavad RMK ja Overall Eesti AS.

Vereta Jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta Jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid.

Aastate jooksul on loodusfotovõistlusel jahitud nii loomi, linde kui kalu, nii maismaal kui veekogudes. Jahiloomaks on olnud kobras, metssiga, metsis, põder, hirv, ilves, metsnugis, mäger, teder, saarmas, metskurvits, metskits, ronk ja kährik.

Hundi sõnul osaleb selleaastasel võistlusel pea 40 fotograafi, kelle hulgas on nii iga-aastaseid osalejaid kui ka mõned uued tegijad.

„Tänavuse Vereta Jahi jahiloomaks on mink. Sügisesel fotojahil jääb meie kogunemispaiga ümbrusesse palju mingile sobilikke veekogusid, näiteks Pedja ja Põltsamaa jõed ning muidugi ka Võrtsjärv, aga ka kevadel võib hea õnne korral teda kaamerasse püüda,“ lausus Vereta Jahi peakorraldaja Tiit Hunt.

Tänavuse fotojahi objektiks on mink. Foto: Pixabay

