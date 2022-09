Loksa linna staadion rajati 70 aastat tagasi, 1952. Tollane staadion oli ümbruskonna spordirahva ja kogu rajooni Meka. Sest siis oligi Loksa rajoon. Aga võistlema tuldi siia mujaltki, teinekord kaugeimatestki Eestimaa paikadest.

Normaalmõõtmetega staadionil sai pidada ka jalgpalli liigamänge, 400-meetrisel, normaalmõõtmetes jooksurajal võistelda aga nii kiir-, keskmaa- kui ka pikamaajooksudes, visata oda, tõugata kuuli, hüpata kõrgust, kaugust või teivast.

Aga eks aastad tee kõigiga oma töö nii inimeste kui ka ehitistega. Ka Loksa linna staadioniga. Kuigi kool, selle tublid kehalise kasvatuse õpetajad ja lapsed üritasid staadioni korras hoida, siis aja vastu ei saanud nemadki: spordiplats ei vananenud ainult füüsiliselt, ka tehniliste võimaluste poolest oli varasem piirkonna esindusstaadion ajale jalgu jäänud. „Staadion on käest ära,“ tõdes nii mõnigi külastaja veel hiljaaegu.

Start uuendusteks

„Kui mind tosin aastat tagasi Loksa linnapeaks valiti, siis andsin linnarahvale ka lubaduse – renoveerime meie staadioni viie aastaga jälle kõigiti kaasaegseks spordirajatiseks,“ meenutas Loksa linnapea Värner Lootsmann staadioni taasavamiskõnes ajalugu. Ja tunnistas, et päriselt sõna pidada ta ei suutnud, viie aastaga staadionit renoveerida ei õnnestunud, kulus kümme. Aga selle eest sai ka kõik tehtud kõige nüüdisaegsemal tasemel.

Staadioni radasid, mida on neli, finišisirgel aga kuus, katab kunagise telliskivipuru asemel nüüd tartaan. Jalgpalliväljak on kaetud loodusliku muruga, mida isegi profid peavad paremaks kui kunstmuru.

Murukatte all on aga drenaaž, mis ka sügisvihmade perioodil vee kiiresti ära juhib. Treenida saavad siin nii professionaalid, harrastussportlased kui harjutada ka kooliõpilased. Ja seda ka hilistel õhtutundidel – staadionil on korralik valgustus.

Jälle on korras kõik hüppe- ja heitepaigad, korralikud jalgpalliväravad võimaldavad pidada ka liigamänge. Et see lihtsalt linnapea uitmõte ei ole, vaid tõsine plaan, kinnitab ka staadioni juurde rajatud avar parkimisplats – staadion on valmis vastu võtma sadu külalisi. Et aga liigamängudega Loksal võib tõsi taga olla, kinnitasid 40 Nõmme Kalju FC särkides noorpallurit, kes staadionimurul palliga trikke tegid ja kohalikke noori treenima kutsusid.

Loksa kui Nõmme Kalju kasvulava

„1997. aastal, mil olin Nõmme linnaosa vanem, remontisime ära Hiiu staadioni, mis nägi siis välja täpselt sama räämas nagu Loksa staadion alles hiljaaegu. Samal aastal asutasime koos tuntud jalgpallitreeneri, Uno Piiri ja mänedžer Anton Sihtiga ka jalgpalliklubi Nõmme Kalju FC, mis nüüdseks on kasvanud üheks Eesti edukaimaks klubiks, kes on ka piiri taga ilusaid mänge pidanud ja kust paljud mängijad on Euroopa klubidesse siirdunud,“ meenutas Loksa linnapea Nõmme Kalju FC sündi.

Et see kõik tõsi on, kinnitas ka Nõmme Kalju FC praegune president Kuno Tehva, kes oli koos oma noormängijate ja klubi maskoti, Roosa Pantriga Loksale tulnud.

Sealsamas allkirjastati koostööleping jalgpalliklubi ja Loksa linnavalitsuse vahel. Jalgpallitreeningutele registreeris end üle 60 noore. Kõik soovijad said ka koos Roosa Pantriga uut tartaanrada proovida.

Meeleoluka ja Loksa linna jaoks väga tähtsa päeva lõpetas Karl Madis ühes Karavaniga.

Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva (vasakul) kinkis linnapea Värner Lootsmannile koostöö märgiks nimelise klubisärgi.

Kuno Tehva, jalgpalli klubi Nõmme Kalju FC president

Loodan Loksa linnaga allkirjastatud lepingust väga palju, see on klubile sama tähtis kui linnalegi. Kindlasti on Loksal ja selle ümbruses jalgpallihuvilisi noori ja nüüd on Loksal harjutamiseks ka kaasaegne staadion. Kui meie klubi kvalifitseeritud ja suurte kogemustega treenerid hakkavad Loksal treeninguid läbi viima, siis usun, et võidame mõlemad. Loksa noored saavad tunnustatud klubi kaudu väljundi suurde jalgpalli, võivad peatselt mängida meie noortevõistkondades, edasi juba profina klubis ja Eesti koondises… Nii kasvatab klubi endale järelkasvu.

Esialgu hakkavad meie treeningud toimuma Loksal kaks korda nädalas, kui tõsisemad tegijad aga juba välja sõelutud, siis neli korda. Tähtsusetu pole seegi, et Loksa linn ka finantsiliselt klubi tegevust Loksal toetab, nii maksavad lapsevanemad tunduvalt vähem treeningutasu. Nii et kokkuvõttes võidavad kõik, võidab sport.