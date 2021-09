Koroonapandeemiast tingitud logistiline kriis mõjutab ka kaupade Eestisse jõudmist ning jõuludeks tasub valmistuda varakult, soovitab logistikaettevõte AS Schenker juhatuse liige Kristo Vrager.

Kristo Vrageri sõnul peaksid nii ettevõtted kui tavainimesed hakkama tänavu tavapärasest varem jõulukaupade peale mõtlema. “Ühest küljest võib soovitud kaup ootamatult otsa saada ja teisalt logistiliste takistuste taha toppama jääda,” hoiatas Vrager.

“Pandeemiast tulenevate karantiini- ja tegevuspiirangute tõttu on meretransport regulaarselt takerdunud. Merekonteinerites olevad kaubad ei jõua turgudele ja konteinerid ise tagasi lähtesadamatesse. Tõrkeid võimendavad ka üksikjuhtumid, millel on globaalsetele tarneahelatele kolossaalne mõju. Näiteks Evergiveni õnnetus, taifuunid Aasias ning Hiina Covidi null-poliitika, mille tulemusena suleti ajutiselt Yantiani ja Ningbo sadamad ning Shanghai lennujaam,” ütles Vrager.

“Üle maailma on reidil praeguse seisuga ligikaudu 300 laeva kokku 2,4 miljoni konteineriga. Edasi tekib lumepalliefekt – sadamatel pole laadimiseks piisavalt ressurssi, konteinerid ei liigu tagasi ning uued kaubad jäävad konteinerite puuduse tõttu teele panemata. Meretranspordi oluline alternatiiv – raudteetransport on samuti piirangute ning rekordilise nõudluse tõttu keerulises olukorras. Alles hiljuti oli olulisel raudtee marsruudil Kasahstani piiril järjekorras 50 kaupa täis rongi,” ütles Vrager ja lisas, et jätkuvalt tühistatud lennud mõjutavad ka õhutransporti.

“Teiselt on majandused tugevas kasvufaasis ja riikide ekspordi-impordi näitajad ületavad eelmist aastat keskmiselt 30–50 protsenti, mis kõik kokku moodustab ideaalse “logistilise tormi”,” sõnas Vrager.

“Kõik eelnev kajastub selles, et kaupade tarned mitte ainult ei hiline vaid on ka pretsedenditult kallid. Tarneraskused mõjutavad otseselt nii Eesti ettevõtjaid kui ka tavainimesi. Paindlikumad ettevõtted leiavad endale Euroopast uued tarnijad või suudavad oma tarneahelad ümber korraldada ning riske hajutada. Tavainimesed peaks aga juba praegu jõulude peale mõtlema,” soovitas Vrager.

Lisainfo Kristo Vrager, AS Schenker juhatuse liige, kristo.vrager@dbschenker.com