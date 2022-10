Eesti ainus linnutoidu tootja Balsnack tõi oma tootmise Keila tööstusparki kaaeaegsele tootmispinnale.

Balsnack on 1992. aastal asutatud pereettevõte ja Eesti ainus ja suurim kartulikrõpsude tootja, kelle portfellis on üle 100 erineva toote. „2008. aastast oleme ainsana Eestis tootnud ka kvaliteetset linnutoitu, seni küll Ääsmäel, aga tootmis- ja ladustamisalad vajasid pinda juurde,“ ütles Balsnacki juhatuse liige Reigo Rusing.

Ettevõtte sortimenti kuuluvad rasvapallid ja -vorstid, erinevad seemned ja teraviljarasvapallid, mis on läbi aegade kõige nõutuim linnutoit ja ühtlasi Balsnacki enda leiutis. „Kasutame oma linnutoidus kvaliteetset ja kodumaist veiserasva, mis teeb selle vaieldamatult lindude lemmikuks, sest tänu sellele püsib toit ka väga madalatel temperatuuridel pehmena ning on lindudele kergesti kättesaadav,“ ütles Rusing.

Keila Tööstusparki omava Harju KEK AS juhataja Janek Lehtmets on väga rahul, et Keila tööstuspark ja Keila on edukatele ettevõtetele üha atraktiivsem ärikeskkond. „Panustame igapäevaselt tööstuspargi arengusse – hoolitseme olemasoleva 60ne kliendi eest, korrastame igapäevaselt tööstuspargi infrastruktuuri ja pakume nii olemasolevaid äripindu kui ka ehitame klientidele uusi hooneid,“ ütles Lehtmets. Keila tööstuspargi potentsiaal on tema sõnul jätkuvalt väga suur.

Keila tööstuspark asub logistiliselt soodsas asukohas Keila linnas, vahetult suure potentsiaaliga transiiditee, Paldiski maantee ääres. Tööstuspargi kogupindala on 52 hektarit, kuhu omanikul ja haldajal ASil Harju KEK on võimalus rajada klientidele kuni 130 000 ruutmeetrit täiendavat hoonestust.