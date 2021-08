“Siia tuleb selline ilus asi, et lasteaed läheb mahalammutamisele,” ütleb korteriühistu Vasara 6, Tallinn juhatuse liige Hannes Toomsalu, “asemele tuleb uus.”

Vasara 6 kinnistu ning Maasika lasteaia sissesõidutee on ühine, siiani on seda omavahel jagada suudetud. Tulevik paistab Toomsalu hinnangul tumedates toonides. Näiteks Vasara 6 kinnistul jääb sissesõidutee äärde kaks kanalisatsioonikaevu ning prügiala.

“Põhimõtteliselt see ongi meil ainuke läbipääsutee,” näitab Toomsalu augulist asfaltteed.

Ta mäletab, et veel kaks aastat tagasi oli Vasara tänava poolses servas kaks eraldi kinnistut, millel olnud vanad hooned lõhuti maha ning kõik kinnistud liideti lasteaia territooriumiga kokku. Planeerimist alustati Toomsalu sõnul eelmise aasta algul ning sellest projektist nägid elanikud ning ühistu juhtkond esimest korda, et nende kinnistu sissesõidutee oli määratud töötsooni.

“Kui mingi tee on töötsoon, siis on seal aed ümber ning meie esimene reaktsioon oli, et esmalt tuleks sissesõidutee korda teha,” räägib Toomsalu ja näitab, et kahe elumaja esine tee on omavahel eraldatud kividega. “Aasta algusest pandi see tee siit kinni, nii et nüüd ei saa siit üldse läbi,” näitab Toomsalu.

Maasika lasteaia kurblik eestvaade koos rõõmsa päevalillega. Mõne aja pärast on siin juba uus lasteaed.

Vasara 6 kinnistu elanikele ning kinnistut teenindavatele masinatele peab olema ligipääs. Kirss tordil on ka see, et seaduse järgi peab kinnistust vee liitumispunktini olema umbes üks meeter, mis Toomsalu sõnul on Vasara 6 kinnistu puhul 110 meetrit. “Mingi aeg sain oma küsimusele vastuse, et see tee mitte ei ole töötsoon, vaid tahetakse üldse kinni panna,” ütleb Toomsalu nördinult, “meile öeldi, et veeretage kivid eest ära ning hakake siit käima.”

Kanalisatsioonikaevud vajavad tähelepanu

Ühe kivi eest ära veeretamine ei ole mingi probleem, probleemiks on pigem see, et ligipääs on väga kitsas, sama teed kasutavad jalakäijad ning kui sinna veel mingi raskeveokitransport peale tuleb, ei pruugi niigi nigela teekattega tänavast suurt midagi alles jääda.

18 korteriga ühistu puhul on tihtipeale asja ka kanalisatsioonikaevudesse, seega on oluline, et sinna oleks juurdepääs teenindavatel autodel, mille võimuses on kaeve tühjaks imeda ning ummistust likvideerida.

Toomsalu on näinud ehitustööde projekti mustandit, kust selgub, et sissesõidutee ei jää (praeguse seisuga) lasteaia territooriumile, kuigi lasteaed ja selle kunded teed usinasti kasutavad. Kui kerkinud on uus maja, tuleb ka sissesõidutee uude kohta, mis praeguse seisuga hakkab omakorda minema üle ühe kõrvalasuva kinnistu maa.

Toomsalu sõnul on vaikus kestnud kolm kuud, linna poolt ei ole keegi selle aja jooksul midagi öelnud.

Parkimisala laieneb

Vasara 6 maja ees kinnistu nurgal on väike kena rohenurk, kus kasvab muru ja mõned lilled. “Me peame oma parkimisplatsi siiani laiendama,” räägib nördinud Toomsalu.

Õnneks on kinnistule juurdepääs ka teiselt poolt, mis naabruses asuva Põhjala tehase territooriumil toimuvate pidude ajal tihti täis pargitakse. Pärast ühistu palvet paigaldas linn kinnistu piirile pisikese liiklusmärgi “Parkimine keelatud”.

Ühistu inimesi teeb murelikuks, kuidas päästeautod vajadusel nende juurde pääsevad. Kopli komando asub küll üle tee, ent majadele juurdepääsuks on siiski ruumi vaja.

Tee, mis kulgeb Maasika lasteaiast mööda Vasra 6 kinnistuni on ainuke tänav, mida mööda saavad prügi- ja kanalisatsiooniautod kinnistuni sõita.

Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu räägib, et küsimus polegi niivõrd uusarendustes, kuivõrd tiheasustuspiirkondades tervikuna. “Kui näiteks kõik teeääred pargitakse sõidukeid täis, tähendab see seda, et elude, tervise või vara päästmiseks kulub rohkem aega ja see on tegelikult kahjulik just elanikule endale,” ütles ta. Päästeautol on parkimiseks vaja 3,5 meetrit ruumi.

Lemsalu jutust selgub, et sageli on uusarendustes välja ehitatud parkimismajad või -kohad, kuid paljud ei suuda või ei taha neid raha eest osta ja seetõttu pargitakse sõidukeid ka kõnniteedele, tänavate äärde. “Hoopis sagedamini on ligipääsuga probleeme hoopis vanemates magalapiirkondades (Lasnamäe, Mustamäe jt), kus polegi arvestatud tänapäevase olukorraga, kus kõigil on auto, aga parkimiskohti napib. Neis piirkondades on Põhja päästekeskus ka kampaaniat teinud ning blokeerivate parkijate autode kojameeste vahele flaiereid jätnud, mis tuletavad meelde, et päästeauto vajab 3,5 meetri laiust läbipääsu,” ütleb Lemsalu.

Autostumine on suur probleem

Autostumise probleem on Lemsalu sõnul suurlinnades probleemiks juba pigem viimased 20 aastat. “Ühiskonna heaolu tekitab selle võimaluse, et peredel on mitu sõidukit ja mugavuse tõttu soovitakse neid parkida koduuksele võimalikult lähedale. Linnaplaneerijad on asjast teadlikud ja proovitakse pakkuda ka alternatiive (uued parklaalad, parkimismajad, parem ühistransport, sõidujagamisteenused, kergliikurid, planeeringutingimused jne), kuid kiiret muudatust siiski näha pole,” kirjeldab Lemsalu.

Eestvaade kinnistule Vasara 6. Toruabi auto on ühe elaniku kasutuses, mitte ei ole seotud pidevate torutöödega kinnistul. Fotod Meelis Piller

Koplis on tegu umbes 20–30 aastat vana maja ning selle ümber asuva kinnistuga. Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidy Mõttus ütleb, et on harv juhus, kui arendajad hoonetele juurdepääsude osas päästeametiga konsulteerivad. “Hoonetele ligipääsetavus määratakse õigusaktide alusel planeerimisdokumendis, uusarenduste puhul tavaliselt detailplaneeringus ja selle alusel koostatavas ehitusprojektis. Juurdepääsu tagamise nõue tuleneb määrusest nr 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” ning pääste operatiivtehnika juurdepääsu tagamiseks on esitatud tehnilised andmed standardites,” sedastab Mõttus.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ning Tallinna linnaplaneerimise ameti vastust ei saabunud ajalehe trükkimineku ajaks.