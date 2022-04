Kohustusliku liikluskindlustuse peab soetama iga autoomanik, et õnnetuse korral ei peaks süüdlane kannatanu kulusid oma taskust kinni maksma. Tasub teada, et peale sõidukite hüvitab liikluskindlustus isikukahju ja hoolitseb ümbruskonnale tekitatud kahju eest.

„Mõnikord arvatakse ekslikult, et liiklusõnnetuste puhul on sõidukite taastamine kõige kulukam osa kahjujuhtumist, kuid tegelikult võib inimkahju ja ümbrusele tekitatud kahju olla hoopis kulukam,“ ütles Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.

Näiteks on läbi aegade suurim Eesti sõidukiga tekitatud kahju 5,6 miljonit eurot. Sellest isikukahju on 5,4 miljonit. 2018. aastal juhtunud liiklusõnnetuses kaotas veoauto juhitavuse ja põrkas kokku vastassuunas liikuva sõiduautoga.

Sõiduk rammib liiklusmärki

Gjensidige kindlustusajaloost leiab juhtumi, kus auto sõitis libeduse tõttu teelt välja, mille tulemusel rammis tee ääres seisvat liiklusmärki ning kahjustas ümbritsevat haljastust. Kindlustusele läks avariieelse olukorra taastamine maksma umbes 4000 eurot, mis oleks õnnetuse põhjustajale tähendanud kindlustuse puudumisel suurt ootamatut väljaminekut.

Naabri robotniidukile otsasõidu kahju katab liikluskindlustus

Liikluskindlustuse alt läheb hüvitamisele ka kolmandatele isikutele õnnetuse tagajärjel tekitatud varaline kahju. „Näiteks oli meil juhtum, kus aiaga piiramata alal toimetas robotmuruniiduk. Külaline, kes ei olnud sellest teadlik, sõitis aga lahkudes sellest kogemata üle. Sellistest asjadest tuleks külalisi alati hoiatada või robotniiduki töö külaliste vastuvõtu ajaks peatada,“ ütles Mürk.

Antud kahjusumma oli 2000 eurot.

Tankimispüstol ununeb bensiinipaaki

Üsna sageli juhtub, et pärast auto tankimist ununeb tankimispüstol kütusepaaki ning autojuht sõidab minema. Kui põhjustaja võtab süü omaks ning teavitab tanklat õnnetusest kohe, hüvitab kahju liikluskindlustus. Õnnetuspaigast lahkumine tähendab juhi jaoks seda, et kahjusumma nõutakse hiljem temalt tagasi. Mürgi selgitusel on selliste juhtumite korral kahju suurus tavaliselt kuni 1000 eurot.

2020. aasta suurimad kahjud

Keskmine liikluskindlustusjuhtumi kahju oli möödunud aastal Gjensidiges 1800 eurot. 2020. aasta suurima kahjuga juhtum oli sõidukite kokkupõrge, kus peale sõidukite said viga inimesed ning mille hüvitis küündib 250 000 euroni. Aasta varem toimunud suurima liikluskahju tõttu maksti välja 115 000 eurot.

„Liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud varakahju korral on kindlustusseltsil seadusega piiritletud hüvitispiir 1,2 miljonit eurot ja isikukahjude korral 5,6 miljonit eurot. Euroopas liigeldes võivad need hüvitispiirid olla kõrgemad. Et sõidukijuht ei peaks selliseid summasid oma taskust välja maksma, ongi vaja kindlasti soetada liikluskindlustuse poliis,“ selgitas Mürk.

Puksiirabi

Gjensidige kindlustus pakub koos liikluskindlustusega ka tasuta puksiirabi, mis aitab õnnetuse korral, kui liikluskindlustuse kindlustusjuhtumi põhjustajal ei ole võimalik sõidukiga liigelda, sõiduki sündmuskohalt lähimasse remondiettevõttesse või hoiukohta pukseerida. Puksiirabi katab ühe kindlustusjuhtumi kohta ühe pukseerimise hüvitislimiidiga 800 eurot.

Liikluskindlustuse sõlmimine

Eestis toimub aastas ligi 30 000 liiklusõnnetust, mille kahjud hüvitab liikluskindlustus. Statistika järgi satub sellisesse liiklusõnnetusse iga kümnes sõiduk. Hoolimata sellest, kui kindlalt autojuht end roolis tunneb, kui ettevaatlik sõidustiil või pikaajaline sõidukogemus on, võib siiski liiklusõnnetusse sattuda. Et kaitsta ennast ja teisi, peab liikluses osalevatel sõidukitel olema liikluskindlustus. Kuna liikluskindlustuse peab sõlmima iga autoomanik, siis miks mitte teha seda ligi 200-aastase Norra kogemusega Gjensidige kindlustusseltsis?

Samas ei saa jätta mainimata, et kohustuslik liikluskindlustus hüvitab vaid kahju, mille oled tekitanud teistele liiklejatele või varale, sinu sõiduki kahjustusi liikluskindlustus ei hüvita. Kui soovid, et sinu auto oleks kaitstud ka siis, kui juhtud ise olema avarii põhjustaja, või mõne muu õnnetuse korral, on vajalik kaskokindlustuse olemasolu. Seetõttu tasuks peale kohustusliku liikluskindlustusele läbi mõelda ka kaskokindlustuse vajadus.