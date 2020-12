Järgmisel aastal ootab Mart Elurit korraga kaks juubelit. Mees ise saab 60, tema elutöö ehk Alavere lihatööstus aga 25. Praegu pakub A-Vorstina tuntud ettevõte kaubanduskettidele üle viiekümne toote. Teiste seas on kliendiks pealinna kõrgeim pilvelõhkuja ehk Swissotel Tallinn.

Kaheksakümnendatel tunti Mart Elurit eeskätt eduka võrkpallurina, kelle rinda ehtisid medalid nii Nõukogude Liidu kui ka Eesti meistrivõistlustelt. Et pallimängu kõrvale oli vaja ka päris tööd, tegutses mees aastatel 1985–1992 Tallinna lihakombinaadi ekspediitorina. Järgnevalt proovis ta kätt kooperaatorina, samuti töötas Soomes Suomisen Makkaratehdas müügijuhina.

Taasiseseisvumise viiendal aastapäeval ehk 20. augustil 1996 registreeris Eluri Eestis oma lihatööstuse A-Vorst OÜ. Aastal 2001 ühines A-Vorst Arkadi Gurevitši väikeettevõttega Kastiilia. Esialgu pakuti eelkõige suitsutatud tooteid: suitsukanakoiba, suitsuribikonti ja suitsukülge. “Neid oli kõige lihtsam valmistada,” põhjendab ta.

Kõige populaarsemaks osutus suitsuribikont. “Seda tegime ikka tonnide kaupa,” muheleb Eluri, kelle kanda jäi ettevõtte tegevjuhi roll.

Alaverre tädi soovitusel

Sobivad ruumid leiti Anija vallas Alavere külas.

“Alavere sovhoos tegi nõukaajal asulasse väikese vorstitsehhi. Kuna mu tädi oli Kehras pearaamatupidaja, siis ta teadis, et Alaveres on nihukene hoone laokil. Ma tulin siia, algul võtsin hoone rendile ja pärast ostsime selle ära,” meenutab Eluri.

Praegu on ettevõtte käes 1200 ruutmeetrit pinda, töötajaid 30 ringis. Suve- ja talvetooteid pakutakse kokku üle viiekümne. Mis on kõige populaarsemad?

“Maasuitsukarbonaad, maasuitsusink, grillvorstid juustuga, eelküpsetatud kaelakarbonaad, šašlõkid ja toorvorstid,” loetleb Eluri. Kuus valmib 30–35 tonni toodangut. Kuhu aga toodang läheb?

“2008. aastal liitus meie meeskonnaga müügijuht Linda Päi, kelle eestvedamisel on A-Vorsti tootevalik tänasel päeval esindatud kõikides põhilistes kaubanduskettides – COOP, Maxima, Selver, Rimi, Prisma, Stockmann,” loetleb Eluri. “Alavere lihameister on esindatud ka Balti jaama uuel turul,” lisab ta siis.

Šotlasest peakoka eelistus

Klientide hulgas on Swissotel Tallinn – pealinna kõrgeim pilvelõhkuja, kellele valmistatakse kaupa eritellimuse alusel.

“Nad tundsid huvi juba siis, kui hotell polnud veel valmis. Šotlasest peakokk koos abilisega tuli siia, proovis meie tooteid ja ütles, et niipea, kui hotell läheb käiku, nad võtavad lihatooted meie käest. Nii lihtne see oligi,” rõõmustab Eluri.

Hoolimata koroonast jäädakse plussi ka käesoleval aastal.

Mida siis Swissotel eelistab? “Nad võtavad hommikulauda kanaliha toorvorsti, sealiha toorvorsti ja maasuitsukarbonaadi,” täpsustab Eluri. “Maht iseenesest pole suur, aga igati tore ja hästi meeldiv, et nad sellise käigu kunagi tegid.”

“Kusjuures see šoti kokk ütles, et ta ei ole nii maitsvaid vorste elus saanud, kui siit Alaverest, ehkki ta oli töötanud kuues riigis,” lisab A-Vorsti omanik.

Oma lihatoodete tooraine ostab A-Vorst nii kohalikult turult kui ka teistest Euroopa Liidu riikidest. “Kohalik tooraine on lihtsalt nõksa kallim. Teistel Euroopa Liidu riikidel on dotatsioonid kõrgemad,” põhjendab Eluri.

Mida lähenevad jõulud A-Vorstile tähendavad? “Natukene täiendavat töökoormust,” loodab mees.

“Konkurents on ikka väga karm,” tunnistab Eluri. “Põhikonkurendiks on suured lihakombinaadid, kes pakuvad laia valikut soodsa hinnaga keedutooteid – viinereid, sardelle ja keeduvorste. Meie teeme peamiselt sinke ja suitsuvorste, milles puudub kanalihamass, seetõttu on tooted ka veidi kallimad.”

A-Vorsti eelmise aasta käive oli 1,83 miljonit eurot, millest kasum moodustas 50 000 eurot. Hoolimata koroonast jäädakse plussi ka käesoleval aastal. Mis aitab kriisi tingimustes toime tulla?

“Meil on püsikliendid, kellele oma toodangut müüme. Meie õnneks ei ole inimesed oma toitumisharjumusi muutnud,” arvab A-Vorsti omanik.