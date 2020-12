“Jõululauale küsivad ostjad kõige sagedamini ikka ahjupraadi,” teab Aleksandr Dronov. “Aga soovitakse ka parti, hane või kalkunit, vahel küülikut…”

Kõike seda maitsvat ja toitvat, millest lihameister Aleksandr Dronov kõneleb, Liha Expert ka pakub, lausa erinevate maitseainetega maitsestatult. Enne jõule, kui inimestel on ikka kiire-kiire, küsitakse kõige rohkem maitsestatud tooteid vaakumpakendis, mille saab kohe praeahju küpsema panna, pole vaja liha lõigata ega täiendavalt maitsestada. Kõik on juba professionaalide poolt valmis tehtud.

Aleksandri juttu tuleb uskuda – ta on lihatoodete valmistamisega tegelenud üle 20 aasta. Aga millised need retseptid on, mille järgi Liha Expert oma tooteid valmistab, seda meister ei avalda – ärisaladus. Ütleb ainult, et kõik on nende endi poolt välja töötatud, arvestades nii klientide eelistusi kui ka soovitusi. Aga loomulikult on lihatooteid valmistatud ka klassikaliste, läbi aegade tuntud ja hinnatud retseptide järgi.

Nii võib Liha Experdi kauplusest aadressil Peterburi tee 98, leida klassikaliselt valmistatud tooteid – näiteks sealiha äädikamarinaadis, lisandiks sibul ja hõrku järelmaitset andev mineraalvesi Borjomi. On aga pakkuda ka uusi põnevaid maitseid – näiteks sealiha mangojogurti või ploomilikööri marinaadis.

Liha Expert täidab iga tellimuse

Mille poolest tahab perefirma – Aleksandri kõrval on Liha Experdis ametis ka abikaasa Olga Dronova – erineda teistest Eesti tootjatest?

“Kasutame ainult Eestimaal toodetud kõige kvaliteetsemat liha. Näiteks sealiha ostame Saaremaalt Karja mõisast, lambaliha tuleb Rakvere alt Rägavere mõisast, veiseliha tooteid tehakse aga anguse, maailma parimaks peetava lihaveise tõu lihast. Just anguse lihast antrekoote ja steike leiab ostja Liha Experdi letist.See ökoloogiline kvaliteetliha on küll tavalise veisetõu omast mõnevõrra kallim, aga iga selle gramm väärib oma hinda. Selles veendumiseks tuleb liha ise proovida,” muigab Aleksandr Dronov.

Liha Expert ei paku ainult suurt valikut erinevaid lihatooteid oma lettidelt, vaid täidab ka tellimusi, mida suudavad vähesed tootjad.

“Täidame kõige erinevamaid soove, näiteks telliti meilt hiljaaegu lamba südameid ja lamba maksa. Tellija sai soovitu mõne päevaga. Vaevalt, et teised ettevõtted sellist toodet pakuvad,” täiendab Olga Dronova.

Erineda tahab Liha Expert teistest ka mitte ainult lihatoodete sortimendilt, vaid ka kvaliteedilt. “Meie tarnijad ei vahenda meile liha kord-kaks nädalas. Võib öelda, et meile tarnitakse liha iga päev. Nii et meie lettidel on kogu aeg värske liha, nii nagu on valmistatud meie tootedki – ainult kõige kvaliteetsemast ökoloogiliselt puhtast ja värskest toorainest.”

Miks külastada Liha Experdi kauplust?

Liha Experdi külmlettides on kõige erinevamad tooted – on värske liha lõigud, antrekoodid, steigid, ribid, sise- ja välisfileed. On aga ka nende oma maitsestatud kanad, pardid, haned, lisaks sealiha kõige erinevamates marinaadides, erinevate maitseainetega maitsestatud. Aga on ka erinevad vorstid küpsetamiseks.

“Kõik tooted valmistame siinsamas koha peal, oma seadmetega, oma väljatöötatud retseptide põhjal. Muidugi kui ostja soovib jõululauale midagi eksklusiivsemat, üllatamaks oma külalisi, siis on mõistlik meile ette helistada numbril 557 0568 või 558 8321 või kirjutada aadressil lihaexpert@gmail.com. Meie toodetega saab tutvuda ka veebilehel www.lihaexpert.ee ja FB-s Liha Expert. Kõige kindlam on tulla aga kauplusse aadressil Peterburi tee 98, siin on suurem osa meie toodangust kohe saadaval,” ütleb lihaekspert Aleksandr Dronov.

Liha Expert

• Peterburi tee 98, Tallinn

• Tellimuse saab vormistada e-posti või telefoni teel: lihaexpert@gmail.com, 557 0568, 558 8321

• Kojuvedu alates 35-eurosest tellimusest Tallinna piires (tasuta) ja 50-eurosest tellimusest Harjumaal (lisandub 5 eurot)

• Jõulu eriretsept: täidetud part

• Lisaküsimuste korral helistage 557 0568 (Aleksandr)