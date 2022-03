Euroopa ühe suurema kaubaketi Lidli tulekut oodati Eestimaal kaua. Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov sõnas Rannamõisa teel avatava kaupluse linti läbi lõigates, et tema lootis juba kaks talve tagasi sealt jõuluostud teha. Aga parem hilja kui mitte kunagi.

Neljapäeva, 3. märtsi hommik. Kell on 7.15. Hommikuudus päike valgustab madalalt Lidli Rannamõisa teel olevat parklat. Parklas on mõned autod, peamiselt kaubikud. Aga koos tõusva päevaga kasvab ka melu. Inimesi tuleb nii ümberkaudsetest elurajoonidest kui ka sõidab kohale oma autoga. Mõni saabub ka Boltiga. Uudishimu on suur, Lidl on ju ikka tuntud kaubakett terves Euroopas. Mida uut tuuakse siis Eesti kaubandusturule?

Grete ja Laura, Lidli kollased vestid seljas, saalivad ootavate inimeste vahel. Grete valab teed – Lidli sooja puuviljateed, nagu ta kinnitab, ja Laura pakub küpsiseid. Sadakond inimest ootab kannatlikult mitmerealises järjekorras, lõbus muusika mängib.

Lidli tööstuskaupade sektor.

Kell on täpselt 8.00. Kaupluse ukse ees asuva lindi juurde, mida hoiavad kaks firmariietes neidu, astuvad Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov ja Lidli Eesti piirkonna juht Jaan Jaaku.

„Lidlil on kokku 11 000 kauplust Euroopas ja Ameerikas, oleme üks suurim jaekaubanduskett maailmas. Ja nüüd võime öelda, et oleme kaheksa kaupluse võrra veel suurem,“ sõnab Jaan Jaaku, lisades, et kindlasti ootasid ostjad sama palju uut kauplust kui kauplused ootavad ostjaid. „Loodame, et võtate meid vastu sama soojalt, nagu meie võtame teid. Varsti näete, mida Lidlil pakkuda on. Proovige kindlasti meie värskelt küpsetatud saiakesi, värskeid puu- ja juurvilju. Tänan, et usaldate meid ja tulite uut kauplust uudistama,“ lõpetab Jaan Jaaku oma lühikese tervituskõne.

Kell on 8.10. Lint on pidulikult läbi lõigatud. Huvilistest ostjad haaravad ostukärude järele, et siis juba lettide vahele uudistama minna. Suur ostusaal koguneb kiiresti rahvast täis, kõigil nõuetekohaselt maskid ees. Ja siin on, mida uudistada. Avar kauplus on kaupa täis, palju meie jaoks ehk ka võõramaisete siltidega, aga palju leidub ka tuttavaid tooteid. Olgu siin toodud ka mõned hinnad: ploomtomat

(250 g) 1,69; kirsskobartomat (500 g) 3,49; banaanid (1 kg) 0,39; lõhefilee (1 kg) 6,99.

Fotod Ülo Russak

Enim trügimist ongi külmleti ees, kus müüakse kala. Kaupluse töötajad ei jõua nii kiiresti lõhefileed ette vedada, kui ostjad neid haaravad. Avar valik on tarbekaupade lettidel.

Olen selle kauplusega üldiselt väga rahul. Olen Lidlit külastanud mitmes Euroopa riigis. Valik on suur, hinnad head. Ainult kodumaist toodangut võiks rohkem olla.

Arvamus, Viive Kasemägi-Blue, eestlanna Saksamaal

Lidl Saksamaal on keskmise või natuke allapoole keskmist hinnaklassi pood. Eks ta Eestiski kujune nii. Hinda hoitakse all sellega, et kaubad on valdavalt kastides, ostja ise peab need välja otsima. Ja kui kast tühi, tuleb avada uus. Mis aga igapäevaeluks vajalik, see seal kõik olemas: majapidamis- ja tööstuskaubad, riided ja jalanõud. Selle kaupluse tugev külg on, et sortiment vaheldub pidevalt.

Meelespea Lidlis ostlemiseks

• Lidli kauplused on avatud iga päev 8.00–22.00.

• Tagamaks turvalist ostukeskkonda ja sotsiaalset distantseerumist, piiratakse avamisperioodil kauplustes klientide arvu – kauplusesse pääseb ainult ostukäruga ning korraga kuni 200 inimest.

• Parkimine Lidli parklates on parkimiskella alusel 1,5 h tasuta, avamisnädalal on parkimine klientidele piiramatult tasuta.

• Lidlis on kasutusel elektroonilised hinnasildid, mis asuvad toodete kohal.

• Iganädalased sooduspakkumised kehtivad Lidli kauplustes esmaspäevast kolmapäevani ja neljapäevast pühapäevani. Sooduspakkumisega toodete arv on piiratud.

• Küsimuste korral palume võtta ühendust klienditoega tasuta numbril 800 0049 108 tööpäeviti 8.00–18.00 ja laupäeviti 10.00–16.00.