Näitustel tutvustavad teadlased, kuidas nad maailmamerd uurivad ning mida on tänaseks leitud.

Õhtusele vastuvõtule laupäeval olid kutsutud näituse loojad ja teostajad paarikümnest asutusest ja ettevõttest ning muuseumi partnereid, kellele Läänemere tervis korda läheb. “Muuseum ei ole koht, mis vaid eksponeerib mistahes suure teise muuseumi näitust. Me mõtestame näituse teema lähtuvalt oma asukohast ja loome seose meile olulisega. Koos mitme Eesti partneriga ongi sündinud näitus “Läänemeri maailmameres”, mis on oma mahult võrreldav Ameerika Loodusloomuuseumi näitusega “Tundmatu ookean,” ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen avakõnes.

