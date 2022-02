Kui sinu energiatase on madal, võib abi olla B-vitamiinidest, mis on oluline energia tootmiseks rakkudes. Erinevaid B-vitamiine saame näiteks loomsest toidust, täisteraviljast, seemnetest, kaunviljadest ja rohelistest lehtköögiviljadest.

Energia vitamiinidest

B-vitamiini võib võtta ka toidulisandina, hea valik on näiteks laiatoimeline B-vitamiinide kompleks. Seda tasub võtta koos hommikusöögiga, et vältida õhtust liigset erksust. Energiataseme taastamiseks sobib suurepäraselt ka Q10 ehk koensüüm Q10, mida on vaja rakkudes energia tootmiseks, kuid selle elutähtsa toitaine tase väheneb vanusega.

Väsimust võib põhjustada ka vähene oomega-3 rasvhappe sisaldus toidus, nii et ka rasvane kala või linaseemned on menüüs lausa kohustuslikud.

Suhkru mõju energiatasemele

Meie aju vajab glükoosi nagu ka meie keha teised rakud. Kui aga tunned, et sinu energiatase on madal ja käsi haarab selle tõstmiseks pidevalt suhkrurikaste toitude ja jookide järele, võib sinu kehas olla probleeme veresuhkrutaseme kontrolliga.

Sukrurikaste toitude söömisele võib järgneda energialangus, sest kui verre on saabunud korraga ja kiiresti palju suhkrut, asub keha seda koheselt ära paigutama, mistõttu veresuhkru tase langeb. Selline veresuhkru langus võib aga meie enesetunde teha halvemaks. Just suhkru vähendamine menüüs võib olla parim lahendus enda energiataseme tõstmiseks.

Kui üritad suhkrust loobuda, siis veendu, et su toidulaual oleks piisavalt kroomi, millel on veresuhkru kontrolli juures oluline roll. Kroomi leidub nt brokolis, kaunviljades, täisteraviljas, kuid ka kartulis, juustus, õuntes ja linnulihas.

Hommikusöök on oluline

Ära jäta vahele hommikusööki! Unusta suhkrurikkad hommikusöögihelbed või kiireid süsivesikuid sisaldav röstsai ja moos – sinu keha ja aju vajavad hommikul aeglaste süsivesikutega toitu. Energiataset aitavad lõunasöögini hoida edukalt näiteks munapuder ja täistera röstsai, valku sisaldav smuuti või puder seemnetega.

Jooga ja meditatsioon on head abimehed stressi maandamisel ja energiataseme hoidmisel ning tõstmisel (allikas: Unsplash)

Lülita end välja, et taas energiat leida

Ära alahinda stressi energiast tühjendavat mõju. Proovi leida aega jooga, meditatsiooni või muu rahustava tegevuse jaoks. Ja selleks, et õigele rajale saada, võid lisada oma hommikul võetavate toidulisandite hulka sellise adaptogeeni nagu Rhodiola rosea (roosilõhnaline kuldjuur). See aitab toetada ületöötanud neerupealisi, mis toodavad stressihormoone. Lisa ka teaniini, et aidata tõsta GABA taset. GABA on neurotransmitter või ajukemikaal, mis aitab meil rahuneda.

Kofeiini roll

Kofeiinil on energia taseme tõstmisel oma koht, kuid kui leiad, et toetud ainuüksi sellele, et end hommikuti veidikenegi normaalselt tunda või päeva üle elada, siis on see harjumus, mis tasub unustada. Kuigi see annab sulle esialgu energiat, häirib liigne kofeiin sarnaselt suhkruga veresuhkru kontrolli ja kurnab neerupealisi. Selleks, et rohkem energiat saada, piira kofeiini tarvitamist. Alguses, peale kohvi tarbimise vähendamist, võid end mõnda aega halvemini tunda, kuid see tasub end pikema aja jooksul ära ning saad vastutasuks rohkem ärkvelolekut ja loomulikku energiat.

Tarbi vedelikku

Kui kehas pole piisavalt vedelikke, siis verevool ajus ja lihastes väheneb ning tekib loidus ja väsimus. Inimene vajab vedelikke päevas keskmiselt 30 ml 1 kg kohta. Arvesse läheb ka söögis leiduv vesi (nt supid, puuviljad jne). Seega on energiataseme hoidmiseks oluline, et tarvitaksid piisavalt vedelikke, kuid kindlasti ei ole vajadust nendega liialdada.

Une tähtsus

Nii ilmselge kui see ka pole, langetab halb uni oluliselt meie energiataset ja häirib ajufunktsioone. Uni on viis, kuidas keha ja aju pärast kiiret päeva taastuvad ja end uuesti laadivad. Kui sul on raske magada öösel kaheksa tundi, siis proovi vähendada ekraaniaega, seda eriti enne magama jäämist. Selleks, et aju oleks magamiseks valmis, pea kinni oma une-eelsest rutiinist ja võid vajadusel proovida uinumise soodustamiseks ka palderjani kasutamist.

Rohkem infot energiataseme tõstmiseks leiad meie kodulehelt.