Harjumaa edelanurgas Lehetu külas tähistatakse viimase 15 aasta jooksul Eesti riigi sünnipäeva kindla traditsiooni järgi, kusjuures toimub ka uhke paraad, mis kujutab endast justkui suure sõjaväeparaadi minivormi.

Vabariigi aastapäeva pidustused ei piirdu kaugeltki riigi keskse sõjaväeparaadiga Tallinnas Vabaduse väljakul, sest igal piirkonnal ning teinekord isegi paljudel küladel on selleks puhuks aastate jooksul välja kujunenud oma kombed ja tavad.

Lehetul peetakse kinni tavast, et seda päeva kogunetakse tervitama n-ö kohaliku suurettevõtte Saidafarmi kontori ette, kus on ka küla lipuplats, kus päikesetõusul heisatakse sinimustvalge riigilipp ja lauldakse Eesti hümni. See traditsioon on külas kestnud 15 aastat, aga uuem tava on paraad, mis algab lipuplatsilt kohe pärast seal korraldatud tseremooniat.

Aastapäev Riisiperes. Fotod erakogu

Tänavu läheb juba viies aasta, mil kogukond aastapäeva paraadi läbi viib, seega siis omamoodi tinajuubel. Paraadi korraldab Saidafarm koos Lehetu külakeskusega ning sinna kogunevad marssima kaitseliitlased, noorkotkad, liikumine Kodukant, külaelanikud. Marsisammu aitab hoida pasunaansambel Nissi Trollid, pidupäeva saluuti laseb taevasse Turba Lionsite klubi.

Paraad algab 24. veebruaril tegelikult juba kell 7.15 Lehetus töökoja juurest ja kulgeb päikesetõusuks lipuväljakule, kus külavanem, külakeskuse emand ja vanim kohal olev külaelanik hümni saatel lipu heiskavad. Pidu päädib kohvilauaga külakeskuses.

Keskpäeval on aktus Riisipere halduskeskuses, pärastlõunal toimub kirikus jumalateenistus ja langenute austamine kirikuaias asuva ausamba juures. Kell 14 algab aastapäevale pühendatud üritus Riisipere kultuurimajas.