Mullu südasuvel kohaliku kaupluse taastanud Leesi Tarwitajate Ühisus avab veel sellel talvel poemajas postipunkti. Toetust sellele saadi nii KOP-ist kui ka firmalt Itella, lisaks plaanitakse majja ka söögikohta.

Kuusalu valla põhjaranniku Leesi küla pood tegi uksed lahti juuli alguses. Sajandivanune hoone korrastati ning poodi peab kohalik tarwitajate ühistu. “Kaks ja pool kuud olime lahti. Huvi oli suur. Müügitulemused korralikud, leti taga ja müügisaalis toimetanud noored said hea kogemuse,” ütleb ühistu üks eestvedajaid Ants Viirmaa. Ostjaid teenindasid Anni Viirmaa, Liise Paadimeister ja Markus Keller.

Ta loodab, et noortest saavad tänavu juba mõneski asjas korraldajad-eestvõtjad. Sügiseks sai poemaja ka uue vooderduse. Praegu on kauplus aga talvepuhkusel. “Plaan oli jõuluks korraks uksed lahti teha. Aga COVID-19 ja piirangud seda kahjuks teha ei lasknud,” seletab Viirmaa. Uuesti plaanitakse uksed avada aprilli lõpus või mai alguses.

Nii toidule kui ravimitele

See aga ei tähenda, et ühistu ja külakogukond istuks jõude. Eelmisel aastal taotleti kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetust. Ning seda ka 4000 euro ulatuses ka saadi. Summa kulub poemaja kõrvalruumis, täpsemalt bussipeatuse poolses tiivas asuva postipunkti avamisele. “Postifirma Itella aitab ka 5000 euroga,” lisab Viirmaa. Postipunktis keegi tööle ei hakka, sest ruumi pannakse üles vaid pakiautomaat. “See on juba olemas. Automaati hakkab hooldama Itella,” seletab Viirmaa. Ruum saab korda hiljemalt veebruaris.

Postipunkti kasutamine on mehe sõnul lihtne. Kui kliendile on tulnud saadetis, saab ta enda mobiiltelefonile sõnumi koos koodiga. See viimane avab ka postipunkti välisukse ning automaadi ukse. “Automaat on selline, kuhu tohib ning saab saata ka ravimeid ja toiduaineid,” lisab ta. Lisaks seatakse turvalisuse huvides ruumi üles kaamera.

Teisele korrusele külaliskorter?

Lisaks postipunktile on ühistul plaan ka kohe poe müügisaali kõrval asuva ruumiga. Sinna plaanitakse sisustada söögikoht. Kööki esialgu ei rajata. “Ehk esialgu kiire ja kergem toit. Samuti tahame ruumi üritusteks (sünnipäevad, kokkutuled, vastuvõtud jne) välja üürida,” sõnab Viirmaa. Lisaks saaks söögitoas kehva ilmaga pidada ka näiteks ühistu või külakogukonna koosolekuid ja koolitusi. Kaugemas plaanis on kavas rajada ka väike köök.

Plaani peetakse ka hoone teise korruse kasutuselevõtuks. Varem on seal asunud korterid. Nüüd on kavas ruumid korrastada. “Ehk saab sinna sisustada näiteks külaliskorterid, sest Leesil pole praegu külalistel kusagil ööbida. Samuti sobiks ruumid kodukontoriks või kaugtöökeskuseks,” pakub Ants Viirmaa välja.

Suuremaid KOP-i toetusi tänavuseks aastaks

• Ellamaa rahvamaja mängude saal 4000 eurot.

• Rootsi-Kallavere muuseumi kõrvalhoonete elektrisüsteem 4000 eurot.

• Uuesalu multispordiplatsi varjualune 3999,6 eurot.

• Joaveski rahvamaja saali toolid 3911 eurot.

• Vääna-Jõesuu külamaja uued uksed 3555 eurot.

• EELK Risti koguduse Sõbra maja kaldteed ja käsipuu 3520 eurot.

• Voose küla tantsulava ja katusealuse remont 3192 eurot.

• Kose valla külade talipäeva tava taastamine 2500 eurot.

• Rae valla 18. küladepäev 2500 eurot.

• Ääsmäe külakeskuse aknakatted 2374 eurot.

• Harjumaa külade külalislahkuse programm maapäeval 2341,4 eurot.

• Virve küla 435.aastapäeva tähistamine 2070 eurot.

• Potikeder Laitse seltsimaja keraamika õpituppa 2063 eurot.

• Raasiku piirkonna avatud teeaedade päev 2032 eurot.

• Lauaarvutite komplektide ja printeri ostmine Viinistu rahvamaja lugemissaali 1487 eurot.

