Töötuna arvel olnute kõrval puudutab eelnõu ka lapsevanemaid, kes olid 2020. aasta märtsis välja kuulutatud eriolukorra ajal tööandja juurest palgata puhkusel ja kellele riik maksis sel ajal erivajadusega lapse vanema toetust. „Need pered on eriti haavatav sihtrühm, sest peres on kasvamas erivajadusega laps või lapsed,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Vastuvõetud seaduseelnõuga muudetakse vanemahüvitise suuruse arvutamist nii, et lisaks haigus- ja hoolduslehel oldud ajale arvatakse arvestusperioodist välja ka töötukassas töötuna arvel oldud aeg. See võimaldab vältida lastesaamise edasilükkamist töötusest tingitud väiksema vanemahüvitise tõttu ning tagada koroonakriisi tõttu töö kaotanud vanemahüvitise saajate parem toimetulek.

