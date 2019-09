Harjumaa 15 omavalitsuses on lasteaiakohti kokku 10 875. Kui maakonna äärealadel jääb kohti üle, siis Tallinna vahetus läheduses valitseb endiselt terav lasteaiakohtade puudus.

Septembri alguse seisuga oli Harjumaal vabu lasteaiakohti 456. Esmapilgul võib tunduda, et probleemi ei ole – iga mudilane leiab oma. Lähemal vaatlusel selgub siiski, et Tallinna lähiümbruses jätkub kriis.

Lasteaiakohti oleks kõige rohkem juurde vaja Rae, Viimsi ja Harku vallas, samas kui Loksa, Kuusalu ja Lääne-Harju peavad pigem pead murdma, kuidas tühjadele lasteaiakohtadele lapsed leida.

Terav puudujääk

Kõige kriitilisem on olukord Rae vallas. Sealsed 12 lasteaeda ja üks lastehoid pakuvad kokku 1900 kohta. Neist 70 on justkui vabad, ent see on pigem seotud asjaoluga, et kõiki vastuvõetud lapsi ei ole veel ametlikult ära registreeritud.

“Vabu lasteaiakohti ei ole,” tunnistab Rae valla hariduse spetsialist Kai Lasn. “Lasteaiakohti on puudu. Kohti oleks kohe juurde vaja ca 250.”

“Viimsi vallas on üks munitsipaallasteaed MLA Viimsi Lasteaiad, millel on kokku kaheksa maja: Astri, Karulaugu, Laanelinnu, Leppneeme, Pargi, Päikeseratta, Randvere ja Uus-Pärtle,” selgitab valla haridusosakonna juhataja Ermo Mäeots.

MLA Viimsi Lasteaiad kaheksas majas on kokku 798 kohta, millest kõik on praegu täidetud. Mõningast leevendust pakuvad kuus eralasteaeda, kuid nende 395 kohast on praegu vabad veel vaid 10.

Mäeots jätkab: “Lasteaiakohti on hetkel Viimsi vallas puudu. Omavalitsus tegeleb võimaluste otsimisega. Kaalumisel on erinevad lahendused, sealhulgas hanke korraldamine. Täpset kohtade vajadust öelda ei saa, aga see jääb tõenäoliselt 100–150 vahele.”

Harku valla kaheksa lasteaeda ja üks lastehoid pakuvad kokku 962 kohta, kuid kommunikatsioonijuht Madis Idnurm tunnistab, et alanud õppeaasta ootenimekirjas on 147 pooleteise- kuni kuueaastast last.

Maardu linna haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu sõnul on linna neljas lasteaias kohti kokku 770 – kõik täidetud. Kohti on puudu Muuga piirkonnas. “Kavas on ehitada Muuga lasteaiale juurdeehitus 80 lapsele. Praegu on projekteerimise staadium. Ehitamine toimub lähima paari aasta jooksul.”

King pigistab Kiili vallas, kus Kiilis ja Kangrus paiknev ühendlasteaed mahutab 368 last. “Puudu on ca 70 kohta,” tunnistab Gertrud Kaljuvee, kes töötab valla kultuuri, hariduse ja noorsootöö nõunikuna.

Tuleb toime

Saue valla 10 lasteaeda ja üks lastehoid pakuvad kokku 1344 kohta. “Munitsipaallasteaedades on kohad olemas kõikidele valla sissekirjutusega jooksva aasta 30. septembri seisuga 3-aastastele ja vanematele lastele,” teatab valla haridusspetsialist Lily Roop.

Saue valla lasteaiakohtadest on praegu täitmata 63, peamiselt küll valla lõunaosas, mis jääb pealinnast kaugele. Roop lisab: “Sõimeealistele lastele kõikides valla munitsipaallasteaedades kohti ei ole, neil on võimalik kasutada eralapsehoiuteenust.”

“Hetkel kohtadest puudust ei ole,” arvab ühendasutuse Anija Valla Lasteaiad direktor Eda-Mai Tammiste. Ühendasutuse alla kuuluvad hooned nii Kehra linnas, Alavere külas kui ka Lehtmetsa külas – kokku 300 lasteaiakohaga, millest vabad on veel 14.

“Kõige kitsam on igal aastal kõikides majades sõimerühmade kohtadega, kus on lapsed vanuses poolteist kuni kaks aastat, kuna pooleteistaastasi lapsi on keeruline suuremate lastega liitrühma kokku panna, sest nende päevarežiim on erinev,” selgitab Tammiste.

Saku valla kolmes lasteaias on kokku 13 vaba kohta. “Siiani oleme suutnud aiarühma kohasoovijad ära paigutada. Sõimerühma kõigile soovijatele ei ole võimalik pakkuda, kuid oleme lahendanud olukorra selliselt, et pakume alternatiiviks lapsehoiuteenuse rahastamist,” selgitab haridusspetsialist Merlin Seervald.

Keila linnas on vabad veel 15 lasteaiakohta. “Kõik 2–7-aastased lapsed, kes olid kevadel järjekorras, said lasteaiakoha. Alla kaheaastastele lastele toetab Keila linn lapsehoiuteenuse kasutamist,” täpsustab haridusnõunik Terje Rämmel. Tema sõnul linnal lasteaiakohti juurde vaja ei ole.

Lahedalt võib end tunda Kose vald, mille neljast lasteaiast kolmes on vabu kohti ühtekokku 25. “Tervikuna saame hakkama,” arvab abivallavanemana hariduse ja kultuuri alal töötav Kadri Tiis.

Raasiku valla puhul hakkab silma, et kui Aruküla kummaski lasteaias vabu kohti ei ole, siis Raasiku asulas leiab neid viis ja Pikaveres lausa 17.

Suur ülejääk

Piisavalt on ruumi Loksa Lasteaias Õnnetriinu, mille 118 kohast on vabad tervelt 22. “Kohtadest ei ole praegu puudu,” arvab abilinnapea Hilleri Treisalt.

Jõelähtme valla kolme lasteaia 398 kohast on vabad 48. Hakkab siiski silma, et Jõelähtme maksab lapsehoiuteenuse toetust neile, kelle laps ei saa koduvallas lasteaiakohta. Otsust on uuendatud selle aasta juunis.

Kuusalu valla neljas lasteaias on pakkuda 52 vaba kohta. “Meil on kõigis lasteaedades mõned vabad kohad,” kinnitab haridusspetsialist Anu Kirsman.

Kõige enam – 83 vaba lasteaiakohta – on pakkuda Lääne-Harju vallal, neist omakorda kaks kolmandikku kahaneva rahvastikuga Paldiski linnas.

Hoolimata vabade lasteaiakohtade rohkusest, väidab abivallavanem Hestia Rindla siiski, et Lääne-Harju vallas, iseäranis Laulasmaa, Padise ja Vasalemma piirkonnas on lasteaiakohti puudu. “Täna vajaksid kohe lasteaiakohta meie vallas hinnanguliselt 100 last,” teatab ta.

. kohti kokku täidetud kohti vabu kohti

ANIJA VALD

Aegviidu lasteaed 48 46 2

Anija Valla Lasteaiad 300 286 14

HARKU VALD

Alasniidu&Harkujärve 250 248 2

Harku lasteaed 120 113 7

Pangapealse lasteaed 144 134* 2

Rannamõisa lasteaed 127 127 –

Tabasalu lasteaed Tibutare 170 170 –

Tabasalu lastehoid 30 29 1

Tabasalu Teelahkme lasteaed 91 91 –

Vääna mõisakooli lasteaed 30 29 1

JÕELÄHTME VALD

Kostivere lasteaed 133 105 28

Loo lasteaed Pääsupesa 214 208 6

Neeme lasteaed Mudila 51 37 14

KEILA LINN

Lasteaed Miki 162 161 1

Lasteaed Rukkilill 197 196 1

Lasteaed Vikerkaar 354 338* 13

Waldorflastehoid Läte 16 16 –

KIILI VALD

Kiili lasteaed 368 364 4

KOSE VALD

Ardu lasteaed 56 45 11

Kose lasteaed Päevalill 268 258 10

Kose-Uuemõisa lasteaed-algk 85 85 –

Oru lasteaed Mesimumm 128 124 4

KUUSALU VALD

Kiiu Kiigepõnni lasteaed 108 90 18

Kolga lasteaed 82 78 4

Kuusalu lasteaed Jussike 166 139 27

Vihasoo lasteaed-algkool 18 15 3

LOKSA LINN

Loksa lasteaed Õnnetriinu 118 96 22

LÄÄNE-HARJU VALD

Karjaküla lasteaed 20 20 –

Klooga lasteaed 60 58 2

Laulasmaa lasteaed 128 126 2

Lehola lasteaed 72 70 2

Padise lasteaed 70 63 7

Risti lasteaed 38 32 6

Paldiski lasteaed Naerulind 106 91 15

Paldiski lasteaed Sipsik 114 89 25

Rummu lasteaed Lepatriinu 104 80 24

Vasalemma lasteaed Sajajalgne 36 36 –

MAARDU LINN

Lasteaed Rukkilill 250 250 –

Lasteaed Rõõm 220 220 –

Lasteaed Sipsik 220 220 –

Muuga lasteaed 80 80 –

RAASIKU VALD

Aruküla Waldorflasteaed 24 24 –

Aruküla lasteaed Rukkilill 200 205 –

Pikavere Mõisakool 36 19 17

Raasiku Lasteaed Oravake 92 87 5

RAE VALD

Aruheina lasteaed 180 179 1

Assaku lasteaed 112 109 3

Järveküla lasteaed 179 168 11

Lagedi kool-lasteaed 120 116* –

Leerimäe lasteaed 112 98* 8

Peetri lasteaed 372 354 18

Taaramäe lasteaed 188 178 10

Tõruke lasteaed 120 111 9

Uuesalu lasteaed 36 34 2

Vaida lasteaed Pillerpall 75 70 5

Võsukese lasteaed 240 220* –

Väike Päike Peetri lastehoid 46 46 –

Õie lasteaed 120 112* 3

SAKU VALD

Kurtna kool-lasteaed 146 137 9

Saku lasteaed Päikesekild 342 342 –

Saku lasteaed Terake 246 242 4

SAUE VALD

Haiba lasteaed Riisikas 40 27 13

Laagri lasteaed 200 200 –

Laitse lasteaed Kirsiaed 92 89 3

Nõlvaku lasteaed 132 132 –

Riisipere lasteaed 80 73 7

Saue lasteaed Midrimaa 328 311* 10

Tuleviku lasteaed 120 114 6

Turba lasteaed 64 52 12

Veskitammi lasteaed 128 126 2

Väike Päike Laagri lastehoid 40 46 –

Ääsmäe lasteaed 120 110 10

VIIMSI VALD

MLA Viimsi Lasteaiad 798 798 –

Kelvingi lasteaed 39 38 1

Lasteaed Lillelapsed 60 60 –

Lasteaed Põnnipesa 78 78 –

Lasteaed Pääsupoeg 1 36 31 5

Lasteaed Pääsupoeg 2 40 36 4

Lasteaed Väike Päike 142 142 –

KOKKU 10875 10377* 456

*Et lasteaias on erivajadustega lapsi, kes nõuavad täiendavat tähelepanu, on vastuvõetud laste koguarv väiksem, kui lasteaed teoreetiliselt mahutada suudaks.