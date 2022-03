Kui D-vitamiini tuleks Eesti kliimas juba alates sünnist juurde võtta, siis aju arenguks vajavad lapsed ka piisaval hulgal oomega-3-rasvhappeid. Apteeker selgitab, millist rolli mängivad kasvava organismi jaoks D-vitamiin ja oomega-3-rasvhapped ning mida peaks hoolega jälgima kehvade sööjate või taimetoitlastest laste puhul.

Beebide puhul on esmalt tähtis ema rasedusaegne toitumine ja käitumine ning pärast seda rinnaga toitmine. Kui lapseootel naine toitub mitmekülgselt, liigub ja puhkab piisavalt, siis on tõenäoliselt vastsündinud beebi vajalike toitainetega, sealhulgas vitamiinide ja mineraalainetega varustatud.

Pärast sündi on lapsele parim toit rinnapiim, sest lisaks rinnapiimas sisalduvatele toitainetele ja viiruste eest kaitsvatele antikehadele on rinnaga toitmisel oluline roll vastsündinu emotsionaalse turvatunde ja vastastikuse kontakti loomisel.

D-vitamiin toetab tugevate luude ja hammaste kasvu

Hoolimata sellest, et rinnapiim on beebile parim toit, ei sisalda see piisaval hulgal D-vitamiini. Beebide areng ja kasv on eriti kiire esimesel kolmel elukuul ning siis on luude ja hammaste arenguks ning luude pehmenemisega kulgeva raske haiguse rahhiidi vältimiseks väga oluline saada piisavas koguses D-vitamiini. Seepärast soovitavad lastearstid anda lastele juba esimesest elupäevast alates D-vitamiini õlitilkasid.

Rasvlahustuvat D-vitamiini leiab erinevatesse õlidesse segatuna. Juhul kui üks õli tekitab beebile kõhugaase, siis tasuks D-vitamiini tilgad asendada teise õli baasil valmistatud tootega.

Aju arenguks olulised rasvhapped

Hoolimata mitmekülgsest toitumisest ja piisavast värskes õhus liikumisest on lisaks D-vitamiinile lastel sageli puudus ka oomega-3-rasvhapetest. Oomega-3-rasvhapped on olulised väikelaste aju ning närvisüsteemi arengule, aga võivad abiks olla ka kuiva nahaga seotud murede leevendamisel. Oomega-3 peamine allikas on rasvane kala, mis enamasti piisavalt tihti toidulauale ei satu. Aastastele lastele on olemas kalaõli koos D-vitamiiniga, nii saab tähtsad lisaained ühest tootest kätte. D-vitamiiniga kalaõli saab vastavalt eelistustele võtta nii lusikaga kui ka segada toidu või joogiga.

Kehva sööja või taimetoitlase vitamiinimenüü vajab rohkemat täiendust

Paljudel vanematel on kogemus, et mingil hetkel hakkavad lapsed valima, mida söövad ja mõni laps on üldiselt kehvem sööja. Kui lapse mitmekülgne toitumine on häiritud, võib tekkida mõnest ainest puudujääk.

Näiteks laste puhul, kes ei tarbi piimatooteid, võiks kaaluda lisaks kaltsiumi andmist.

Mõned lapsed ei taha lihatoite ning sel juhul tasuks perearstiga nõu pidada ja välja selgitada, kas raua ja B12-vitamiini tase veres on normis. Ainult taimetoitu söövad lapsed peaksid kindlasti B12-vitamiini juurde saama.

Haiguse ajal ära vitamiinikuuri tee

Sügistalvisel viirushaiguste perioodil näeb sageli vanemaid apteegis laste immuunsuse toetamiseks vitamiine ostmas. Üldreegel on, et haiguse ajal multivitamiinikuuri teha ei soovitata ning sellega võiks alustada pärast haiguse seljatamist taastumise ajal.

Hilissügisel, talvel ja vastu kevadet enne värskete marjade valmimist võib immuunsuse tugevdamiseks teha ennetava C-vitamiini kuuri.

Ent kõige parem on nii lastel kui ka üldse igas vanuses inimestel süüa rohkelt värsket puu- ja juurvilja, kuna lisaks vitamiinidele ja mineraalainetele on nendes ka piisavalt kiudaineid, mis hoiavad seedimise korras.

Lastele vitamiine valides tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vitamiini kogus oleks sobiv ja vitamiin lapsele manustamiseks mugavas vormis. Lapse vanusele sobiva vitamiini leidmiseks ning erinevate lisandite kasutamisel vitamiinide ületarbimise vältimiseks tasuks samuti apteekriga nõu pidada.