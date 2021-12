LaitseRallyParkis valmis äsja automaja, kus on ühe katuse all Eesti üks uhkeim autokollektsioon ning esinemis- ja meelelahutusvõimalustega kontserdisaal. Kolm aastat ehitatud automaja järel valmib tuleval suvel 1,35-kilomeetrine kardirada ning uuendatakse laste liikluslinnakut.

Automaja avati 10. detsembril. Muu hulgas esitleti avapeol koguteost „Automotokroonika. Tsaariaeg“ ning Eesti vanimat sõiduautot, 1909. aasta Renault’d. Suurteose koostas Rene Levoll.

Saue vallas Hingu külas asuva rallipargi meedia- ja turundusjuht Tõnu Korrol ütleb kaks nädalat hiljem, et uut rajatist ehitati kolm aastat.

„Ise projekteerisime ja ise ehitasime – koos partneritega muidugi. Töid tervikuna sisse ostes oleks kogu ettevõtmine liiga kalliks läinud. Praegune maksumus on umbes miljon eurot,“ lisab mees.

Automaja mõõdud on 112,5 x 21 meetrit. 2360 m2 pinda asub põhikorrusel ning sellest veidi kõrgemal on poolkorrus. Seega on majas pinda kokku 3200 m2.

Ruumidest rääkides ütleb Korrol, et suurimad on autoekspositsioon, kontserdisaal (630 m2 põrandal ning 135 m2 rõdul), liiklusõppeklass ja garaažid ning vanaautoklubi koosolekuruum. Lisanduvad veel teise korruse väljapanekuruumid, kuid need on praegu veel töös.

Vastuvõtud ja teater

Kas ja kuidas on maja selle aasta detsembris hõivatud? „Avamisnädalal oli majas kokku kolm sündmust. Edaspidi paistab graafik mõistlikuma tihedusega. Osa üritusi toimub meie endi eestvõttel ehk me ise oleme korraldajad, aga põhiline siht on pakkuda ruumi ettevõtetele ja asutustele nende endi korraldatavateks sündmusteks,“ ütleb Korrol.

Et majas on mitmeotstarbelised peo- või kontserdiruumid, siis soovib rallipark siia tuua ka kontserttuure, lihtsamaid etendusi, stand-up-etendusi jne. Lava-, heli- ja valgustehnika, mööbel, baar, garderoob jms inventar on Korroli sõnul olemas.

„Üksikkülastajatele avame uksed kevadest, kui aastavahetusega seotud suurem kiire mööda saab.“

Nagu mainitud, asub majas ka autode kollektsioon. Väljapanekut saab praegu külastada gruppidena selleks eelnevalt aega broneerides.

Eesti vanimad sõidukid

Kollektsioon on Korroli hinnangul üks suuremaid ja sisukamaid vanaautode väljapanekuid Eestis. Selles leiduvad Eesti kõige vanemad sõiduautod (1909. a Renault, 1912. a Ford T Speedster, 1920. a Ford T), sh ligemale 100-aastane elektriauto (1930. a Detroit Electric), haruldased tõldautod Ameerikast ja Euroopast ning ka sõjajärgsed eksponaadid nii läänemaailmast kui ka endisest Nõukogude Liidust.

Vanemad ja uuemad sõidukid automaja väljapanekus. Foto LaitseRallyPark

Automaja on valmis ning ka pidulikult avatud. Kardirada töötab Korroli sõnul aasta ringi. „Praegu sõidud käivad, sh meie igakuine hobikardisari. Aga ootame tõsist talve, et saaks jääkardid välja tuua (naastrehvidega),“ ütleb ta.

Plaane peetakse nii 2022. aasta kevadeks kui ka suveks. „Kavasid on mitmesuguseid. Soovime avada automaja üksikkülastusteks ning suvel on plaanis näituse formaadis sündmusi. Lisaks tahame üllatada ka kõige väiksemaid külalisi, värskendades laste liikluslinnakut,“ jätkab Tõnu Korrol.

Ehitustest on lõpusirgel võistluskardiraja ehitus. 1350 meetri pikkune võistlusrada sai sügisel juba esimese asfaldikihi ning ilmselt saab seal suvel sõita kartidega. Aga kindlasti ka autode ja mootorratastega. „Uuest rajast ootame nii uut võistluspaika kui ka abi ettevõtetele, kes soovivad rajal kliendi- ja meediaüritusi või koolitusi läbi viia,“ lõpetab Korrol.