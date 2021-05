Vastab Tõnis Mölder, keskkonnaminister.

1. juunil möödub 50 aastat Lahemaa rahvuspargi asutamisest. Milline tähtsus on praegu Eesti looduskaitses rahvuspargil?

Lahemaa on Eesti vanim rahvuspark, olles teerajaja kogu toonases Nõukogude Liidus. Pool sajandit tagasi võeti Lahemaa kaitse alla, et hoida ja säästa Põhja-Eesti rannikumaastike loodust ja kultuuripärandit. See kogu toonast Eesti kultuuri- ja ka poliiteliiti koondanud otsus tõi Eesti looduskaitsesse rahvusvahelise mõõtme.

Kui palju on park muutunud looduskaitselisest nähtusest kultuurinähtuseks?

Juba oma sünni hetkel oli Lahemaa rahvuspargi eesmärk hoida nii kultuuripärandit kui ka sealset väärtuslikku loodust. Samal ajal asutati Lahemaa fond, mida juhatas tollane rahandusminister ja kuhu kandsid raha paljud ettevõtted. Selle fondi toel algaski kohe laiaulatuslik kultuuripärandi taastamine. Edasi liiguti juba mõisate, nagu Palmse, Sagadi ja Vihasoo renoveerimisega. Kõige selle kõrval toimus mõistagi ka põhjalik kodu-uurimine ja vaimupärandi talletamine. Kokkuvõtvalt saab öelda: nii nagu 50 aastat tagasi, on Lahemaa rahvuspark ka täna oma 72 ärksa külakogukonnaga meie looduskultuuri hoidmise ere näide. Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi ja kultuurmaastike kaitsekorraldus toimub koostöös kohalike kogukondadega ja nende eestvõttel Lahemaa rahvuspargi koostöökogus.

Kuidas juubelit (juubeliaastat) tähistatakse?

Terve aasta on juubelihõnguline, aga suuremad sündmused toimuvad sünnipäeva ehk 1. juuni paiku. Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet avavad sünnipäeva-aasta veidi suurejoonelisemalt 29. mail algusega kell 12 Palmse mõisas. Seal annan üle tänavuse Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja looduskaitsemärgid ning keskkonnaamet esitleb trükivärsket raamatut “Väärtuslik Lahemaa”. Piduliku osa lõpetab Kadri Vooranna ja Mihkel Mälgandi kontsert. Samal päeval jätkub juubeli tähistamine sündmustega Lahemaa külades. Lahemaa sünnipäevapidu peetakse Palmses ja Oandul, Suurpeal ja Viinistul, Tammistul ja Hara sadamas, Pikakosel ja veel mitmes kohas. 31. mai ja 1. juuni on seevastu taas asisemad, sest toimub Lahemaa rahvuspargile pühendatud teaduskonverents “Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik”.

