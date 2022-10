Kohalikud elanikud ja erakond Eestimaa Rohelised on mures Lasnamäe põhjavee pärast. Koos kutsuvad nad kõiki tallinlasi rahvaalgatus.ee portaalis allkirjastama petitsiooni „Nõuame Lahekalda kvartali ehituse kohest lõpetamist“.

Petitsiooni selgituse kohaselt on Maarjamäe klint põhjavee toiteala ja üks Lasnamäe armastatuim roheala, mis ühtlasi on kaitsealuste liikide püsielupaik ning üks liigirikkamaid alasid kogu Tallinnas. Linna otsus lubada arendustegevusi looduskaitsealadel ning kaitsealuste liikide kasvu- ja pesapaikades ei vasta seetõttu Rohelise Pealinna tiitlist tulenevatele eeldustele.

Klindialune ja -pealne ala moodustavad ühtse ökosüsteemi. Klindipealset täis ehitades muutub ka klindialuse osa niiskusrežiim, mis omakorda toob kaasa klindi all paiknevast kaitsealusest Lillepi pargist paljude kaitsealuste taimede kadumise ja vee koguse vähenemise Varsaallika oja lätetel. Oja on omakorda aga tähtis nahkhiirtele, kattes nende toidulaua.

Ohus on ka Lasnamäelaste veejulgeolek. Maarjamäe klint on Lasnamäe joogivee reserv ning klindile ehitamine rikub põhjavee. Kui Ülemiste järve vee kvaliteet peaks halvenema, jääb terve Lasnamäe ilma joogiveeta.

Ehitusload on välja antud keskkonnamõjusid hindamata

Maarjamäe klint oli veel hiljuti looduskaitseala, mis peaks tagama ohu korral Lasnamäe elanikele puhta joogivee, millest tuleneb ka vastuolu Tallinna kriisiplaaniga. Seni liigirohke jalutuspaigana tuntud klindipealsele on välja antud ehitusload, kuid klindi servapoolsele alale on keskkonnamõju hinnang tegemata. Arenduse põhjaosale on tellitud eelhinnang, mis ütleb, et sellele alale ei tohiks mitte midagi ehitada.

Detailplaneering on alati olnud lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Lahekalda arendus põhineb aga 1998. aastal väljastatud detailplaneeringul. Nii ammu koostatud detailplaneering oleks tulnud tunnistada kehtetuks, seisab petitsioonis.

Lahekalda arendus on tugevas vastuolus väga haruldase I kaitsekategooria taime, mägi-kadakkaera kaitse tegevuskavaga. Maarjamäe klint on ka teiste kaitsealuste liikide, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaigaks, üks liigirohkemaid alasid kogu Tallinnas.

Lasnamäe üldplaneering näeb seda ala kõige potentsiaalikama pargialana Lasnamäel. Linn ise on algatanud Maarjamäe klindi pargi idee. Lisaks hakkavad majad kõrguma kommunismiohvrite memoriaali kohal, millega kaasneb tugev sümbolite konflikt. Samamoodi hakkab loodav kvartal domineerima Maarjamäe lossi üle.

Petitsioonile saab allkirja anda kuni 10. novembrini 2022.