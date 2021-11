Selle nädala laupäeval, 20. novembril on Läänesuuna sõiduplaan remonttööde tõttu muudetud, Pääsküla-Keila lõigul tuleb kasutada busse.

“Pääsküla ja Keila vahel on raudtee laupäeval suletud, mistõttu peame reisijaid antud lõigul teenindama bussidega. Lisaks raudteejaamade juures peatumisele on bussidel Sauel lisapeatused „Noortekeskus“ ja „Rauna“ ning Keilas „Luha“. Kuna busside liikumine on rongidest aeglasem, on kogu sõidupaan alates Pääskülast kuni Keila, Turba, Paldiski ja Kloogarannani muudetud. Tallinna ja Pääsküla vahel muudatusi ei ole” sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Raudtee remonttöid tehakse ainult ühel päeval, pühapäevast liiguvad rongid taas tavapärase graafiku alusel.“

Elron juhib tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi (peab olema kokkupandav) ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, palub ettevõte oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt kolm tööpäeva varem e-posti teel (abi@elron.ee) teada anda. Vaid sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.

Asendusbusside peatused on tähistatud Elroni värvides siltidega ning nende asukohad koos sõiduplaanimuudatuste infoga on leitavad Elroni kodulehelt ja ooteplatvormide infostendidelt.

Elron soovitab sõidupiletid veebist ette osta, sest üksikpilet on siis kuni 15 protsenti soodsam. Rongis palutakse eelistada kontaktivaba viipemakset ning võimalusel vältida sularahas arveldamist. Samuti tuletab ettevõte meelde, et nagu igal pool ühistranspordis, tuleb ka rongides ja asendusbussides kanda maski kõikidel üle 12-aastastel isikutel.