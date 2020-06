Riigis kehtinud eriolukord mõjutas kõigi elukorraldust, mis tähendas, et kohanema pidid ka spordiklubid. Keila Jalgpalliklubi soov ja eesmärk oli sporditegevust mitte peatada, vaid leida innovaatilisi ja toimivaid lahendusi, kuidas eriolukorra ajal sporditegevusega jätkata.

Kuna tekkinud situatsioon oli kõigi jaoks esmakordne, siis tuli meil töö käigus pidevalt oma protsesse üle vaadata. Selle jaoks korraldasime klubisiseselt online mõttekodasid ja suurendasime igapäevast treenerite vahelist suhtlust, et jagada kogemusi ning leida töötavaid lahendusi. Treeningud olid ülesehitatud kaugõppevormi, mis tähendas, et treenerid koostasid mängijatele individuaalsed treeningplaanid, mis koosnesid erinevatest videotreeningutest, palliga ja pallita harjutustest, sportlikest väljakutsetest ja veebitreeningutest läbi Zoomi või Youtube’i keskkonna. Erilist tähelepanu tuli pöörata suhtlusele, motiveerimisele ja inspireerimisele.

Kindlasti saime tekkinud uues olukorras klubina uusi teadmisi ja kogemusi juurde, mida hakkame kasutama klubi igapäevatöös. Oleme rõõmsad, et meie liikmed ja toetajad olid keerulises eriolukorras meiega ning on seda ka jätkuvalt, mis lisab enesekindlust, et oleme tugev ja elujõuline klubi ja kogukond. Eriline kiitus meie klubi liikmete lapsevanematele, kelle rolli ei saa kuidagi alahinnata!

Nüüd hakkab sporditegevus vaikselt avanema, mis tähendab et võistkonna treeningud ning spordivõistlused on taas lubatud. Kutsume kõiki lapsi suvel sportima Lääne-Harjumaa suurimasse jalgpalliklubisse! Avame uksed kõigis oma noorte võistkondades ning ootame huvilisi jalgpallitreeningutele. Kõik väärivad võimalust ning proovikuu on tasuta.

Lisaks moodustatakse uus kogu Lääne-Harjumaad hõlmav Keila JK treeninggrupp 2013 ja 2014 sünniaasta poistele. Treeningud algavad 15. juunil ning toimuvad E ja N kell 17.30–19.00 Keila Kooli staadionil.

Sügisest avame taas jalgpalli treeninggrupid Lääne-Harjumaa piirkondades: Vääna, Laulasmaa, Padise, Ruila, Kernu, Turba ja Nissi.

Kogu treeningute info on leitav www.keilajk.ee.