Lääne-Harju vald ei ole päri Lasnamäe linnaosa vanema kriitikaga riigi vaktsineerimiskorralduse aadressil, mis puudutab kohaliku omavalitsuse teavitamist ja kaasamist.

”Kohe kindlasti ei saa nõustuda üldistusega, et vaktsineerimiskorralduses pole kohalike omavalitsustega arvestatud. Vähemalt meie valla näitel on siiamaani teavitus olnud piisava varuga ning tollele järgnev vaktsineerimine ka vabalt korraldatav,” ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Ta lisas, et loomulikult ei saa võrrelda rohkem kui 118 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa ligi 13 000 elanikuga vallaga. ”Meid eilne avaldus kõnetas ennekõike seetõttu, et me vaikimisega kirjutaks otsekui sellele alla, kuid meie vallal on seni olnud vaktsineerimise korraldamisega täiesti toimivad kogemused. Ei tahaks uskuda, et oleme ainus omavalitsus, kellel on niiöelda vedanud. Sealjuures on ka meie vallas piirkondi, kus on palju venekeelseid elanikke. Ka nendeni on jõutud.”

Lääne-Harju vallas on vaktsiinidooside saabumisest teavitamine olnud üldjuhul kaks nädalat ette, mis on piisav aeg sõnumi inimesteni viimiseks. Saat lisas, et inimesteni jõudmisel mängib pearolli kommunikatsioon ning selle võimalused tänapäeval on üpris laialdased. Sõnumi kohale viimine oma piirkonna elanikele ongi kohaliku omavalitsuse ülesanne. Üldjuhul on ka igal kohalikul omavalitsusel olemas oma toimiv ajaleht ja kanalid, mille kaudu infot levitada.

Lääne-Harju vallas on tänaseks koostöös Eldrediga toimunud kokku kuus massvaktsineerimist, millest kaks on olnud teise doosi talgud. Juuli lõpus toimub veel üks teise doosi manustamine. Ka tõstab Jaanus Saat esile Eldredi töötajaid, kellega koos on välja töötatud iga korraga paremini toimivam süsteem. Kokku on 12 800 elanikuga Lääne-Harju vallas esmase või täieliku viiruskaitse saanud 8312 inimest.