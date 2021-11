Lääne-Harju valla elanikud saavad vaktsineerimise eest apteegi kinkekaardi

Tänasest annab Lääne-Harju vald vaktsineerimise elavdamiseks igale vaktsineerimiskuuri lõpetajale 10-eurose apteegi kinkekaardi. See kehtib neile Lääne-Harju valda sisse kirjutatud elanikule, kes lõpetavad oma vaktsineerimiskuuri novembris või detsembris.

“Lääne-Harju vallas on vaktsineerimiskuuri lõpetanud veidi alla 60% elanikest, mida on selgelt liiga vähe. Sealjuures oleme vaktsineerimise vajalikkusest ja võimalustest teavitamiseks kasutusele võtnud kõik võimalikud viisid ja kanalid, mis tähendab, et teavituse taha pole see takerdunud. Just see oli põhjus, miks võtsime kasutusele kinkekaardid,” selgitab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

“Tavaolukorras ei pea ma sellist meetodit õigeks, kuid tänases seisus pühendab eesmärk abinõu. Tegemist ei ole kindlasti n-ö. äraostmisega, vaid pigem tänuavaldusega neile, kes siiamaani on kahelnud ning lõpuks langetanud õige otsuse oma ja teiste tervist kaitsta. Vaktsineerimiste eest saadud apteegi kinkekaarti võib võtta ka kui investeeringut tervisesse,” ütleb Saat ja lisab: “Siinkohal tahan esile tõsta ja tänada kõiki neid meie valla elanikke, kes on juba end vaktsineerinud ning teinud sellega oma tervisesse hindamatu investeeringu.”

Kinkekaartidega seonduva kulu katab vallavalitsus oma eelarvest.

Vaktsineerimisele hoogu takka

Lääne-Harju vallas on kevadest saati korraldatud vallaüleseid vaktsineerimisi koos partneritega Eldredist, Qvalitasest, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Keila Haiglast ja Viljandi Haiglast. Samuti toimus möödunud nädalal kohtumine valla elanikke teenindavate perearstikeskustega, kus üheskoos otsiti lahendusi vaktsineerimise hoogustamiseks.

“Järgmised paar kuud on vaktsineerimine meil prioriteet. Oleme selgitanud välja piirkonnad, kus on kõige rohkem vaktsineerimata inimesi ning panemegi suurema rõhu just sinna. Samas ei pea kellegi vaktsineerimine jääma ka selle taha, et asukoht jääb kaugeks või kuidagi kohale pääse, sest vallavalitsus pakub eelneva kokkuleppe alusel ka transporti,” ütleb Saat. Ühtlasi julgustab ta kahtlejaid konsulteerima kas oma perearstiga või vaktsineerimisi läbi viivate spetsialistidega.

Lääne-Harju vallas saab novembrikuus vaktsineerida nii perearstikeskustes kui ka igal laupäeval kella 10st 13ni Paldiskis, Lääne-Harju vallavalitsuse ruumides. Jooksvalt lisandub vaktsineerimisvõimalusi ka mujale valla piirkondadesse. Selle nädala jooksul jõuavad valla 7638 postkasti ka Terviseameti värsked vaktsineerimise infolehed koos valla lähiaja vaktsineerimisvõimalustega.

Lääne-Harju vallas on oktoobri seisuga 12 968 elanikku. Terviseameti andmete järgi on vaktsineerimiskuuri lõpetanud 59,35% elanikest (vanuses 12+). Vähemalt ühe doosiga on vaktsineerituid 62,3%.