Lääne-Harju vald plaanib hakata rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, et hoogustada roheenergia kasutuselevõttu vallas.

20. oktoobril toimub Laulasmaal, Lääne-Harju valla kolmas rohevalla seminar, mis võtab fookusesse kogukonna energeetika. “Selleaastase rohevalla seminari teema tuleneb energiahinna tõusust kui ka kliimaeesmärkidest üldiselt,” avaldas teavitusprogrammi Targa Valiku Praktikum projektijuht Kairi Niinepuu-Mark. “Soovime motiveerida valla eri piirkondi koonduma ja rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, mis tooks osanikele kasu kohalikust energiatarbimisest ja võimaldaks ka ise toodetust osa saada,” rääkis Niinepuu-Mark.

Seminaril annavad eksperdid hinnangu elektrihinna tõusu põhjustest ja tulevikuperspektiivist, kogukonna energeetika näidetest mujalt maailmast, finantseerimisallikatest ning tehnilise lahenduse valikutest. Seminaril aset leidvas päikesepargi rajamise töötoas saavad osalejad praktilised teadmised planeerimisprotsessist. Töötoas mudeldatakse Laulasmaa kooli ja spordihoone katustele rajatav päikesepark ning leitakse selle tootlus, tasuvusanalüüs ning parim tehniline lahendus. Seminari korraldajad avaldavad lootust, et kogukond, ettevõtjad ja vallavalitsus ühendavad energiaühistu kaasabil jõud ja valmib Eesti esimene kogukondlik päikesepark.

Eesti esimeseks rohevallaks pürgivas Lääne-Harjus on avalikel hoonetel taastuvenergia tootmisega juba ka alustatud – nii on näiteks saanud viimase kahe aasta jooksul päikeseenergia jaamad oma katustele Karjaküla sotsiaalkeskus ning Ämaris asuv Lääne-Harju valla tugikeskus. Strateegiline plaan on igal aastal üks vallale kuuluv hoone varustada päikeseenergiat tootva jaamaga.