Kooliaasta on kohe läbi ja pikk suvevaheaeg ootab ees. Paljud suvelaagrid pakuvad ka sel aastal igat sorti tegutsemist ja uusi teadmisi, et laste suvi põnevamalt ja sisukamalt mööduks.

Korraldatakse päevaseid linnalaagreid, aga aja saab maha võtta ka täiesti uues keskkonnas, linnakärast eemal.

14. juunist 15. juulini korraldab Nutigeeni teaduskool mitmesuguseid teemalaagreid. Üks neist on ööbimisega rohelaager Kloogal. See on jätkusuutlikku elustiili ja tehnoloogiat ühendav laager noortele, kus taaskasutatavad materjalid ühendatakse meisterdamises tehnoloogiaga.

Teadus- ja robootikalaagrid

Istutatakse taimi ja uuritakse loodust, tehakse lõket ja käiakse ujumas ning digiorienteerumas. Teiste laagrite kohta saad uurida www.nutigeen.eu.

Digiruumi huvikooli linnalaagris tegeletakse palju legorobootika ja haridusrobotitega. Ehitatakse, meisterdatakse ja programmeeritakse. Peale robootika tegeletakse laagris veel teiste põnevate valdkondadega. Lapsi ootavad ees põnevad töötoad, palju avastamisrõõmu, nuputamist, mänge ja seiklusi, toredaid väljasõite ja ekskursioone ning mõnusat ajaveetmist koos sõpradega. Tegevust jagub igale maitsele. Vaata infot www.digiruum.eu.

Nutivabalt surfama

Ranna surfiküla Suurerannas Hiiumaal ootab 27.–30. juunini ja 18.–21. juulini 9–12-aastaseid lapsi loodusesse aega veetma ja uusi oskuseid omandama. Ranna surfiküla asub pikal liivasel rannal, mis on avatud lõunakaarte tuultele. Ujumiseks ja surfamiseks on seega loodud parimad tingimused. Laagripaik on avar ja tegutsemist jagub varavalgest hilisõhtuni. Kõik laagrid on ööbimisega glämpingu telkides. Laager on telefonivaba ja seega veedavad lapsed võimalikult palju aega loodusega koos.

Ranna surfiküla Suurerannas. Foto Ranna surfiküla pildipank

Registreerimine www.surfmaster.ee/surfilaagrid.

Puhkama ja õppima keset metsa

Üle 20 aasta korraldatud Taevaskoja noortelaager toimub ka sel suvel kuues vahetuses. Matka- ja seikluslaagreid korraldatakse ka sügisesel, talvisel ja kevadisel koolivaheajal. Kogu laagris oldud aja jooksul toimuvad eri teemapäevad. Näiteks tervise päeval on teemad sügavamad ja puudutavad nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Kultuuripäeval tegeletakse mitmete riikide tantsude õppimise või eriliste mängude mängimisega. Spordipäeval toimub Taevaskoja olümpia. Peale selle võetakse ette kanuuparve- ja tõukerattamatk.

Lisainfo www.taevaskoja.ee/taevaskoja-noortelaager.

Soomaale matkalaagrisse

Tipu looduskool Soomaa rahvuspargis ootab lapsi kolme eri laagrisse, kus korraldatakse matkasid nii jalgsi kui ka kanuudega. Tutvutakse mitmete loomadega, tehakse ühiselt süüa ja õpitakse looduses vajaminevaid oskusi. Täpsemalt uuri www.tipulooduskool.ee.

Uued oskused tsirkuselaagrist

Tsirkusestuudio Folie kutsub 13.–17. juunini ja 22.– 26. augustini 7–11-aastaseid lapsi vahvatesse tsirkuse-linnalaagritesse nii Nõmmel kui ka Kalamajas. Toredas suvises laagris saavad lapsed osaleda akrobaatikatrennides, õppida monorattasõitu, žongleerida ning teha trikke diabologa. Tegevused toimuvad nii saalis kui ka õues. Tsirkuselaager on mänguline ja meeleolukas.

Meeleolukas ja mänguline tsirkuselaager. Foto

tsirkusestuudio Foile

Eelnevat kogemust tsirkuses olema ei pea, kellel aga on, saab oskuseid veelgi juurde ja edasi arendada. Lastega tegelevad suure kogemusega ning väga armastusväärsed tsirkusetreeneritest laagrikasvatajad.

Viimasel päeval saavad lapsed oma vanematele kogu laagris õpitut demonstreerida.

Täpsem info www.tsirkus.ee.

Elamused batuudil ja vaaterattal

Suvist linnalaagrit pakub ka Super Skypark Tallinnas. Osaleda saab batuuditreeningutel, kogeda elamusi vaaterattal Skywheel of Tallinn, sõita põrkeautodega, SkyLabi teaduskeskusest uusi oskuseid ammutada, osa võtta mitmetest sportmängudest ja laagriööst koos batuudi-diskoga. Laagritesse, mis toimuvad juulis ja augustis, on oodatud 8–12-aastased lapsed.

Täpsem info www.superskypark.ee.

Kanutiaia huvikooli bändi- ja loomelaager

Tallinna Kanutiaia huvikool korraldab sel suvel neli eriilmelist laagrit.

10.–16. juunini Kloogaranna vabaaja puhkelaager 7–16-aastastele ja 13.–19. augustini Karepa suvelaager 7–18-aastastele. Mõlemas laagris toimub huvikooli õpetajate eestvedamisel igat sorti laagritegevust ja võistlusi.

17.–19. ja 22.–23. augustini toimub bändilaager 10–18-aastastele Kanutiaia huvikoolis, Aia tn 12. Kogu tegevus, bändiproovid ja kokkumängu harjutamine toimub huvikooli muusikaõpetajate juhendamisel. Korraldatakse ka kontsert.

22.–26. augustini loomelaager 7–18-aastastele kunstihuvilistele tüdrukutele ja poistele Kanutiaia huvikoolis, Aia tn 12. Kunstiõpetajate juhendamisel maalimine, joonistamine, meisterdamine.