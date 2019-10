29. septembril avati Laagris maanteealuses tunnelis improviseeritud etendusega esimene legaalne grafitisein Eestis, mis on ühinenud üleilmse grafitikunstnikke koondava platvormiga Wallspot.

Et ennetada äsjavalminud Pärnu maantee aluse tunneli seinte kattumist “Mari on loll” tüüpi sõnumitega, lähenes Saue vald maanteeametile ideega mõtestada puhtad betoonpinnad kohe alguses ümber legaalseteks grafitiseinteks.

Harju Elu küsimustele vastas valla kultuuritöö juht Kaija Velmet.

Kuidas tekkis idee teha graffititunnel?

Ideel luua Laagrisse grafitigalerii, on vanust tegelikult vist juba kuus aastat, tookord sihtisime küll Laagri kultuurikeskuse tagust seina. Kuna too sein ei kuulu vallavalitsusele ja omanik ideest vaimustuses ei olnud, jäi mõte soiku. Kui nüüd Laagris uus tunnel valmis sai ja kellegi esimene soperdis sinna ilmus, oli paras aeg kunagine mõte jälle lauasahtlist välja otsida. Grafitimaailm ei ole mulle endale tuttav, seepärast kutsusime endale nõu andma kunstnik Allan Lubergi. Tema rääkis lahti, millise loogikaga seda tüüpi galerii kõige paremini tööle võiks minna ja tema juhatas meid ka Wallspoti inimesteni Hispaanias. Wallspot on keskkond, mis seob 70 riiki ja üle 6000 kunstniku. 23. septembril sõlmis Laagri kultuurikeskus Wallspotiga koostöölepingu ja sellest päevast peale on Laagri tunnel ülemaailmses legaalsete grafitiseinade keskkonnas. Sellest ka uue grafitigalerii nimi – Laagri Spot.

Legaalse grafitiseina puhul ei tea kunagi, kui kauaks üks töö seinale jääb. Vabalt võib juhtuda, et juba 24 tunni pärast on üks grafiti asendunud teisega ja alles jääb vaid märge ja foto Wallspoti keskkonnas.

Laagri Spoti tööloogika on lihtne. Kui soovid tulla tunnelisse joonistama, pead alla laadima Wallspoti äpi, registreerima end kasutajaks, broneerima seina, tulema ja tegema oma pildi valmis. Kui pilt tehtud, teed sellest foto, laed Wallspoti keskkonda. Ja samal hetkel, kui sina lõpetad, võib juba uus kunstnik alustada.

Kes ja kui palju laupäeval joonistajaid kohal oli? Kui kaugelt? Mida joonistati?

Tegelikult isegi reedest pühapäevani, reedel juba alustati pinna ettevalmistamise ja esimeste joonistuste tegemisega, lõpetati pühapäeva hilisõhtuks. Reedest pühapäevani olid Laagris kohal Eesti parimad tegijad tänavakunstis: Multistab, EK53, Martin Roosna, Kuise, Jamal, Cosh, Neki & Keuz. Nad kõik on kohalikul grafitiskeenel tuntud nimed ja kümned meetrid betoonhalli tunneliseina said hulga kõnekamaks ja ilusamaks.

Martin Rattas tegi ka töötoa, kus 20 katsetajat vanuses 8–65 said grafiti tegemist proovida. Teada anti, mida grafiti tähendab, kui kerge või keeruline see on.

Kas varustus neile tuli valla poolt? Kui kaua joonistati?

Esimese lõuendikatte värvide kulu kattis Saue vald, edaspidi tuleb iga kunstnik oma kulu ja kirjadega. Nii on kombeks. Seda enam, et paljud kunstnikud ei taha oma kodanikunime ja nägu kunstnikunimega seostada. Grafiti on endiselt selline poolsalajane kunst.

Mis saab edasi? Kas sinna saab ja võib ka ise joonistusi lisada?

Grafitigalerii on pühapäevast alates avatud, kuid joonistamiseks tuleb end läbi Wallspoti keskkonna registreerida. Tegemist on siis Tallinna ja Laagri piiril oleva tunneliga ja seinapinda on seal üsna palju. Algajatele kunstnikele panen aga südamele, et avalik ja legaalne galerii ongi just see, mida nimi ütleb – galerii. Ehk koht kunsti ja mitte niisama sodimise jaoks. Mõtle enne, tee kavand, broneeri sein ja tule ning paku midagi, millest eeldad, et möödujad saavad elamuse!