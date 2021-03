Saue valla suurimasse alevikku ehk Tallinna piiril asuvas Laagris avatakse hilissuvel asula esimene Maxima kauplus. Valla seni ainus Maxima töötab Saue linnas raudteepeatuse lähedal. Uus Maxima kauplus hakkab toimetama aleviku keskuses, Veskitammi 3 hoone esimesel korrusel. Praegu tuntakse dolomiitplaatidega kaetud hoonet kui Mustkunstiteatri asukohta.

Ettevõtte meediajuht Maxim Tuul ütleb, et hetkel on täpset avamise kuupäeva veel raske öelda. “Meil on plaan avada Laagri kauplus suve lõpus,” lisab ta.

Ettevalmistused on värskelt alanud. Kuna tegemist on üsna vana hoonega, siis loodab ettevõte, et ümberehituse käigus ei tule suuri üllatusi. Kui nii peaks olema, siis nihkub kaupluse avamine veidi edasi.

“Hoone välimust me otseselt muuta ei plaani. Seega ümberkaudsetele elanikele ei peaks ehitus müra- või tolmuprobleeme tekitama,” ütleb Tuul. Loomulikult värskendatakse välimust. Kuid peamiselt ootavad ees sisetööd.

Tuul seletab, et tegu on Maxima X kauplusega, millest võiks saada kohalike ning veidi kaugemate inimeste kodupood. “Kogu Euroopas on praegu trend, et inimesed käivad järjest tihedamini oma kodu lähedal olevas poes. Ka teistel jaekaubanduskettidel on Laagris kauplused.

Kuid meie pika kogemusega analüütikud on teinud kindlaks, et selles piirkonnas on kaupluste järele veel vajadust. Arvestades just sellega, et me pakume klientidele kõige odavamat ostukorvi,” selgitab Tuul.

Laagri tulevase Maxima kaupluse pindala on ligi 500 m2. Kliendid saavad selles kasutada nii tavakassasid kui ka iseteeninduskassasid. Tasuda saab loomulikult Maxima mobiilirakendusega.

Kui palju inimesi uues kaupluses töötama hakkab, pole praegu teada. “Töötajate värbamine algab siis, kui on selgunud poe valmimise täpsem aeg. Loomulikult ootame kandideerima ka Laagri elanikke,” kinnitab Maxim Tuul.

Saue vallas töötab praegu vaid üks Maxima poeketi kauplus. See toimetab Saue linnas raudteepeatuse lähedal. Laagri alevikule lähim Maxima on avatud ka Vana-Pääskülas Pärnu maantee ja raudtee vahel. Kuid see asub Tallinna linna territooriumil. “Lisaks Laagrile pole meil lähiajal rohkem Saue vallas kauplusi plaanis avada,” kinnitab Tuul.