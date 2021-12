Kangro Haljastus on Kuusalu vallas toimetanud peaaegu 20 aastat. Kogu selle aja on ettevõte tegelenud ka jõulukuuskede kasvatamise ning müümisega.

Kangro Haljastuse juht Madis Haak vastas pühade eel Harju Elu küsimustele. Jutuks jõulupuud, nende kasvatamine, ülespanek ja suundumused läbi aastate.

Kui kaua olete vallas kuusekasvatusega tegelenud?

Kangro on jõulukuuskede kasvatamisega tegelenud ligi 18 aastat. Kuuskede kasvatamine on alguse saanud pereettevõtmisest Arli Puukoolist. Kuna tegeleme ka hekkide rajamisega, siis olemegi spetsialiseerunud rohkem okaspuudele.

Kas puukool on kogu aeg asunud Kiiu-Aablas?

Puukool on asutamisest saati asunud Kuusalu vallas Kiiu-Aabla külas.

Kas ja kuidas on jõulupuude välimus ja mood läbi aastate muutunud?

Jõulukuuskede trend ei ole aastatega väga palju muutunud. Inimeste eelistused on põhimõtteliselt samad. Ostetakse rohkem traditsioonilist harilikku kuuske, mis on umbes 175 sentimeetrit pikk ja kitsama võraga. Ikka selleks, et paremini tuppa mahuks.

Pigem on muutused toimunud kuuse toomise ajas. Üha enam tuuakse kuusk tuppa juba varakult, et pikemalt jõulumeeleolu nautida.

Kas ja kui palju hakkavad nulg ja muud puud klassikalist kuuske välja tõrjuma?

Eestlaste südames on ikka traditsiooniline harilik kuusk. Usume, et raske on leida kuuselõhna tuppa toomiseks paremat alternatiivi kui harilik kuusk. Nulg on aastatega muutunud küll populaarsemaks oma vastupidavuse poolest. Kuid puu ei paku iseäralikku lõhna nagu kuusk.

Milline on hõbekuuse turg?

On ka neid, kes soovivad traditsioonilise kuuse asemel hoopis hõbekuuske tuppa tuua, kuid kogu müügist ei moodusta see veeranditki.

Kus olete Harjus nende aastatega puid müünud?

Harjumaal oleme müünud jõulupuid põhiliselt Tallinnas. Aga ka selle lähiümbruses, näiteks Sakus, Laagris, Viimsis ja Muugal. Tänavu on meie müügiplatsid põhiliselt Tallinnas, aga ka Muugal ja Laagris.

Tallinnas siis Sikupilli keskus, Tondi Selver, Mustamäe turg, Nõmme turg, Keskturg, Balti Jaama turg, Kakumäe Selver, Stroomi keskus, Lasnamäe Centrum ning Mustamäe tee 136. Lisaks müüme Viimsi keskuse, Veskimöldre Kodukeskuse ja Muuga Maxima juures.

Kas soovija peaks tulema kuusele ise järele? Või pakute ka aina rohkem populaarsust koguvat kullerteenust?

Pakume nii kuuskede müüki platsidel kui ka nende transporti ja paigaldust. Jõulukuuskede eelmüük algab tavaliselt juba novembris, kui alustame kuuskede transpordi ja paigaldusega.

Ka pärast platside avamist on kuusekulleril tööd küllalt. Võimaldame kliendil kuuse platsil välja valida ning see endale koju tellida.

Tellimusi saab esitada kodulehel www.kuused.ee. Jõulukuuskede transport Tallinna piires maksab 20 eurot. Paigaldus kuni 2,5-meetrisele puule on 30 eurot.

Kuidas on muutunud kuusepuu enda hinnad?

Harilikud kuused jäävad hinnavahemikku 15 eurost (100–125 sentimeetrit) kuni 75 euroni (325–350 sentimeetrit). 175-sentimeetrised kuused maksavad 32 eurot. Aastatega on hinnaklass jäänud põhimõtteliselt samaks.

Mida veel pühadeks puukoolis pakute?

Pakume veel kuuse- ja nuluoksi, potikuuski ja potis hõbekuuski. Lisaks pakume terrassile erinevaid potipuid. Valikus on kuused, nulud, elupuud, männid jms.