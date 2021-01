Enam kui kuus aastat tagasi põlenud Kuusalu kirikumõisa ajalooline hoone on saanud peale kivikatuse, betoonist vahelaed ning osa ruume on juba remonditud. Viimane suurem töö oli valge saali põranda valmimine ning kõrvalruumide korrastamine.

18. sajandi lõpus ehitatud kirikumõis ehk pastoraat kannatas rängalt 24. aprillil 2014 puhkenud tulekahjus. Õnneks suudeti päästa hoones asunud raamatud, ürikud ning muudki väärtuslikku.

Varsti pärast õnnetust alustati hoone puhastamist rusudest ning see kaeti ajutise katusega. Juba jaanuaris 2015 sai pastoraat betoonist vahelae ning kivikatuse. Taastamisprojekti koostas arhitekt Aleksander Skolimovski. Vajalikud 141 000 eurot saadi kokku riigi, valla, koguduse ning korjanduse abiga.

Pärast seda on taastamistööd tasapisi, kuid kindlalt edasi läinud. Neid juhib MTÜ Laurentsiuse selts. “2017. augustis avasime maja ees Eduard Ahrensi mälestusmärgi, 2018 sai korda esifassaad ja aastal 2019 jätkusid mitmed sisetööd,” loetleb seltsi juht Sulev Valdmaa.

Rahalist abi on saadud riigilt ning ka parlamendi nn katuserahast.

Põrand all ja lagi peal

Hoone suurima ruumi ehk valge saali remont algas aastal 2019. Augustis peeti selles juba Ahrensi konverentsi. “Elekter oli siis juba sees, seinalambid olid olemas ning seinad korras,” seletab Valdmaa. Põrand oli toona veel betoonist, ilma plaatkatteta. Ehitanud on ettevõte Similar OÜ Koselt.

Mullu kevadel sai selts 10 000 eurot katuseraha. Selle eest saadi korda eeskoda ja ehitati mantelkorstna alla tualetid. Korstna sisemus puhastati. Remonditööde juht Maila Kalais Similar OÜ-st ütleb, et korda sai ka üks nurgatuba.

Põrand tuli enne loodida. Vaatasid silmaga, et korras. Aga laser näitas lainetamist.

Mullune suurem töö oli saali uus põrand. Vald eraldas selleks 30 000 eurot, mis omakorda saadi omavalitsuste investeeringute toetusest.

“Aleksander Skolimowski nägi kogu majja ette suured põrandaplaadid. Aga kui eeskoda ehitama hakati, siis selgus, et Eestis sellist suurt plaati ei ole. Küsisin, kas väiksem plaat võib ka olla. Lubati, kui plaadid on hallis-valges toonis,” loetleb Valdmaa. Maja on kaitse all ning sellele kehtivad muinsuskaitsenõuded.

Sulev Valdmaa ja kõnepult. “Justkui Valges majas ehk kirjaga,” ütleb mees.

Plaadid telliti Hispaaniast. Tänu sellele kujunes ka hind odavamaks. “Põrand tuli enne loodida. Vaatasid silmaga, et korras. Aga laserlood näitas kohatist lainetamist,” seletab Ranno Pool Similar OÜ-st. Juba varem oli võetud maha vahesein, sest enne tulekahju oli saali asemel kaks väiksemat ruumi.

Palju taas- ja uuskasutust

Saalis on ka kõnepult kirjaga “Kuusalu pastoraat”. Samuti osteti saali 70-tolline teler, kohvimasin, prügikast ja tolmuimeja-põrandapuhastaja. Saali peegellae servad ning suur kahhelahi jäävad ootama uusi aegu.

Pastoraadis on olnud palju taas- ja uuskasutust. Ehk teisel ringil on olnud palgid, lauad ja muu. “Kuurist, panipaikadest ja mujalt oleme igasuguseid huvitavaid asju leidnud. Näiteks nagid eeskojas ning muudki vajalikku,” ütleb Maila Kalais.

Tänavu tahetakse korrastada hoone tagafassaad, mis on kehvas olukorras. Fotod Allar Viivik

“12. detsembril korraldas firma Tiit Reisid siin ühe reisipäeva ja kohtumise õpetaja Jaanus Jalakaga. Selleks ajaks laskis kogudus panna majja gaasikütte. Praegu on põrandaküte ja otseselt miski või keegi ei külmeta, aga üleliia palav ka ei ole,” ütleb Valdmaa. Gaasikatlamaja oli plaanitud tänaseks puhastatud keldrisse, kuid praegu asub see tagumises eeskojas. Korrastatud on kõrvalruumi, kus saab ürituste ajal korraldada toitlustust.

Kuidas minnakse pastoraadi korrastamisel edasi? “Firma Similar OÜ on tubli ja töömehed väga profid,” kiidab Valdmaa.

EKRE eestvõttel on selleks aastaks eraldatud 8000 eurot katuseraha. Selle eest soovitakse teha korda hoone tagasein ja külgseinad. “Eks talgupäevi tuleb ka korraldada,” ütleb Valdmaa. Ta paneb ette, et pastoraati oleks vaja tuua ikka rohkem elu. Seda siis, kui olukord viiruserindel lubab.