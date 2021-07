Kuusallu on valmimas energiasäästlik ja õpivõimalusi laiendav modernse sisekujundusega õpilasekeskne algklasside hoone. See võimaldab muu hulgas pakkuda ajas muutunud õpikäsitluses vajalikke individuaalseid õppimisvõimalusi ja tugiteenuseid. Algklasside hoonesse mahuvad õppima kolm paralleeli 1.–4. klassini ja lisaks ka neli väikeklassi. Sööklasse mahub kogu koolipere.

“Saagu lapsed siit tarkust,” sõnas Tarik kapsli müürimisel ja lisas, et tulgu koolimajast üks õnnelik maja.

Kuusalu kooli juurdeehitusena on valmimas algklasside hoone ja koolisöökla kogu kooliperele. 29. juunil asetati hoone garderoobi alla ajakapsel ja seejärel peeti sarikapidu.

