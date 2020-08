Nüüdseks on riigihanked teostunud, volikogu andnud vallavalitsusele loa lepingu allkirjastamiseks ning ka tööde teostamiseks vajalik laenuleping on alla kirjutatud. Tööd peaks valmis saama 2021. aasta lõpuks.

Möödunud aasta suvel korraldas vallavalitsus arhitektuurikonkursi, laekus 4 tööd, millest üks ei kvalifitseerunud. Žürii otsustas üksmeelselt, et Kauss Arhitektuur OÜ on suutnud kõige paremini kirjeldada nägemust, milline võiks kool olla.

Kooli õpilaskodu tiiva lammutus läheb maksma 43 200 eurot ning töödega on plaanis alustada tänavu talvel. Kohe, kui lammutustööd on lõppenud, alustab ehitaja algklassiosa ehitust, mis läheb vallale maksma 3 574 888,08 eurot.

