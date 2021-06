“Näete, seal on uus peasissekäik. Väiksemad klassid lähevad paremale, kus on nende garderoob. Suuremad aga oma garderoobi. Rattahoidla tuleb siia ka,” ütleb Kristi Tarik.

Kristi Tarik on Kuusalu keskkooli juhtinud alates eelmise aasta septembrist. Seepärast on nii temal kui ka kogu 700-liikmelisel kooliperel hea meel, et maja saab kauaoodatud laienduse. Tunde antakse selle klassides hiljemalt järgmise aasta jaanuaris.

Kristi Tarik tutvustab maja vanu ning uusi ruume. “Täiskõrgus on kohe käes. Seda näeme aula akendest välja vaadates,” räägib Tarik.

Seletab, et aula kõrvale on plaanitud juurdeehitusega rajada katuseterrass. Selleks ehitatakse saali eraldi uks, kustkaudu pääseb näiteks lõpuaktusel fotosid tegema.

Terrassi all on juurdeehituse söögisaal ja peasissekäik. Samuti ka väliõppeklass. Laiendust nimetatakse küll algklasside majaks, kuid see pole mõeldud ainult 1.–4. klassile. “Garderoob on ju kõikidele. Uus peasissekäik ning renoveeritud söögisaal samuti. Osa majast saab tänu nendele värskema ilme,” jätkab koolijuht ringkäiku.

Kuusalu keskkooli hoonele on veebruaris alanud juurdeehitus ajaloo jooksul vähemalt viies. Esimene ja kõige vanem osa valmis 1964. aasta septembriks. Selles filmiti 1970-ndate alguses “Agu Sihvka annab aru”. Juurdeehitused olid veel 1980. ja 1990. aastatel. Selle sajandi alguses valmis aulaosa, lisatud on ka spordikeskus koos basseiniga.

Lapsi vallas jätkub

“Uus juurdeehitus rajatakse nii, et selles saab õpetada kolme paralleeli korraga. Täpsemalt on selles 12 klassiruumi ja veel muusikaklass,” seletab Kristi Tarik. Vajadusel leiame koolis ruume ka nelja paralleeli jaoks. Just nii palju on praegu kolmandaid ning kuuendaid klasse.

Kas lähiaastatel ikka lapsi jätkub ning juurdeehitus ei kipu tühjaks jääma? “Perspektiiv on hea. Kuusalu vald on noor. Ja kui lisanduvad veel kinnisvaraarendused, siis tuleb ehk veel noori lastega peresid,” rõõmustab koolijuht. Tänavu sügisel võetakse tavapärase kolme asemel vastu kaks esimest klassi. Kuid aastal 2022 ja ka edaspidi tuleb kooli ikkagi kolm klassitäit uusi õpilasi.

Juurdeehituse tähtaeg on järgmise aasta jaanuaris. Kuid kooli ruumimured kestavad edasi. Kristi Tarik ütleb, et vanim osa ehk nn Agu Sihvka korpus vajaks juba uuendamist. “See on juba vananenud ega vasta uutele õpitingimustele. Loomulikult on seal vahetatud ventilatsioon, küttesüsteem ja aknad. Aga ruumi see ei lisa. Juurde oleks vaja loodus-, keemia- ja füüsikaklassi,” arutleb koolijuht.

“Uhke on vaadata, et maja kerkib. Kolmanda klassi õpilased juba näitasid joonistusi, et milline võiks maja seestpoolt välja näha,” räägib koolijuht. Fotod Allar Viivik

Praegu, kui ehitus jätkub ning klassitubasid napib, annab ruumipuudus eriti tunda. “Oleme olukorras, kus kasutame klassidena kõiki kohti, mida koolis saab kasutada. Sest kaheksa klassi on koos lammutatud internaadiosaga kadunud,” tõdeb ta. Seepärast antakse muu hulgas tunde raamatukogu lugemissaalis, poolitatud arvutiklassis ning ka moodulklassides.

Jaanuariks on tööd lõppenud

Mida täpselt pärast juurde- ja ümberehitust koolihoonest leida saab, rääkis Harju Elule Kuusalu valla kommunikatsioonijuht Grete Landson. “Kuusalu keskkooli ümber- ja juurdeehitust alustati lammutustöödega mullu detsembri lõpus. Lammutus kestis umbes kuu aega ja 2021. aasta veebruaris alustati ehitustööga,” ütleb Landson. Lammutaja oli Revin Grupp OÜ ning uue hoone ehitab Mointreco OÜ.

Juurde ehitatav osa sisaldab ruume 1.–4. klasside õpilastele. Kuid ka väikeklasse, ruume õpetajatele ja teistele koolitöötajatele. Samuti ka tualett- ja duširuume ning kehalise kasvatuse tundideks riiete vahetamise ruume. Kahekorruselise hooneosa valmimistähtaeg on tuleva aasta jaanuari lõpp.

Oleme olukorras, kus kasutame klassidena kõiki kohti, mida koolis saab kasutada.

“Eelarve on umbes 3,6 miljonit eurot ja seda rahastatakse täies mahus Kuusalu valla eelarvest,” lisab Landson.

Lisaks on vald kuulutanud välja köögi uuendamise hanke. “Kooli kööki rekonstrueeritakse ja hangitakse uued seadmed. Seal valmib söök kogu kooliperele, mitte ainult algklasside õpilastele. Kokku on koolis umbes 700 õpilast,” räägib Landson.

Kuusalu valla teine suur kool asub Kolgas. Kas ja kui palju on viimasel ajal sealset põhikooli remonditud? “Kolga kooli remonditakse igal aastal. Sel aastal plaanime lõpetada köögi remondi ja rekonstrueerime muusikaklassi. See saab pinnalt suurem kõrvalolevate hetkel kasutuseta ruumide võrra. Kinoruumi asemel loome teraapiaklassi,” teab Grete Landson.

