Kuusalu keskkooli pikaaegne direktor Vello Sats esitas 3. juunil vallavanemale avalduse, et lahkuda direktori ametikohalt 24. augustil. Uue direktori valimiseks moodustatud konkursikomisjon tegi 14. augustil üheksa kandidaadi seast valiku 35-aastase Kristi Tariku kasuks, kes on varasemalt töötanud turisminduses.

Te olete 16 aastat olnud tegev turisminduses. Mis oli sellise valiku põhjuseks?

Pärast keskkooli lõpetamist oli mul kindel siht, et soovin töötada turismisektoris ja sellest tulenevalt tegin ka oma edasised valikud haridusteel. Turismi valdkond tundus väga põnev, mitmekülgne ja andis võimaluse Eestit välisturistidele tutvustada. Tundsin sel ajal, et minu tugevusteks on avatus, suhtlemisoskus ja erinevad võõrkeeled ning need sobisid kokku just selle valdkonnaga.

Lisaks tööle hotellides ja turismifirma müügikorraldaja ametile olete te püüdnud oma teadmisi kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides õpetajana edasi anda. Mis hetkel te tundsite, et just õpetamine on see, mida te teha tahate?

Aja möödudes sidusin ennast aina rohkem hariduse valdkonnaga. Alguses õpetajana, kuid iga aastaga minu koormus hariduses tõusis ja sain aru, et seda tööd naudin rohkem, kui tööd turistidega. Seda hetke on keeruline välja tuua, sest see toimus väga sujuvalt.

Alguses kutsuti mind Eesti hotelli- ja turismimajanduse erakooli paari teemat õpetama, kuid iga järgneva aastaga tunnikoormus suurenes. Lisandusid ka teised koolid. Ühel hetkel mõistsin, et naudin tööd hariduses rohkem kui turismi valdkonnas ja siis otsustasin ka ennast rohkem pedagoogika teemadel harida.

Nüüd olen juba viis aastat töötanud vaid haridussektoris. Usun, et tänane haridus määrab ära selle, milline on homne ühiskond ja koolis töötades on au olla üks homse ühiskonna kujundajatest.

Turisminduses on praegu koroonaviiruse tõttu väga rasked ajad. Kas see oli põhjuseks, miks te otsustasite kandideerida üldhariduskooli ehk Kuusalu keskkooli direktori ametisse?

Koroonaviirusel ei ole selle otsusega mingit seost. Oma teekonda koolijuhiks alustasin juba palju varem. Viimaseks suureks sammuks sellel teekonnal võib pidada kandideerimist koolijuhtide järelkasvuprogrammi eelmise aasta kevadel.

Kuusalu keskkooli kandideerisin sellepärast, et need väärtused ja filosoofiad, mida kool kannab, kattuvad olulisel määral nende väärtustega, mida isiklikult oluliseks pean.

Miks langes konkursikomisjoni valik üheksa kandidaadi seast just teie kasuks?

Olen kindel, et otsuse tegemine oli keeruline, sest kandidaadid olid kindlasti kõik väga tugevad. Arvan, et komisjon hindas kõrgelt minu mõtteid, ideid ja väärtusi, mis sobisid kokku Kuusalu keskkooliga.

Millal on teie esimene tööpäev Kuusalu keskkoolis?

Minu esimene ametlik tööpäev Kuusalu keskkoolis on 7. september.

Kas kool jätkab sarnaselt kevadele distantsõppega või on septembris lapsed taas klassiruumides?

Loodan väga, et saame alustada klassiruumides. Samas pean oluliseks, et distantsõppe ajal saadud teadmisi ja oskusi edasi arendaksime ning sellest kogemusest parimal võimalikul viisil kasu lõikaksime.

Kui te peaksite nimetama kolm asja, mida te Kuusalus kindlasti ära teha tahate, siis mis need oleksid?

Selle küsimuse peaks suunama kooliperele ja kogukonnale. Olen kindel, et nendega koostöös selgitame välja need valdkonnas, mida koolis edasi arendame ja millele rõhuasetuse paneme. Muutused ja areng on meeskonnatöö ning koolijuht üksi seda kindlasti teha ei saa.

Vello Sats juhtis Kuusalu keskkooli 14 aastat. Kui kaua on teil plaanis seda ametit pidada?

Soovin seda ametit pidada nii kaua, kuni ma tunnen, et mul on koolile ja kogukonnale midagi väärtuslikku pakkuda.

Kristi Tarik

1985 sündis Tallinnas

1993–2004 õpingud Tallinna Prantsuse Lütseumis

2004–2010 rakenduskõrgharidus Tartu ülikooli Pärnu kolledžist

2004–2009 töö mitmetes hotellides

2008–2013 õppejõud Eesti hotelli- ja turismimajanduse erakoolis

2009 ja 2014 õppejõud ettevõtluskõrgkool Mainoris

2009–2015 müügikorraldaja Blue Travel Services Ltd-s

2011–2013 kutseõpetaja magistrikraad Tallinna ülikoolist

2014–2015 kutseõpetaja Tartu kutsehariduskeskuses

2015–2020 õpetaja Tallinna teeninduskoolis

2018–2019 õppeprorektor Nordic School of Hospitality & Innovation Haaga-Helias

2019 osaleja koolijuhtide järelkasvuprogrammis

2020- Kuusalu keskkooli direktor