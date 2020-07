Kuidas tuua inimene tagasi tööellu, kui ta on psüühiliste erivajadustega? MTÜ Kuusalu Hoolela pakub toetatud töötamise teenust Allika vana koolimaja aias, kus hoolealuste käe all võrsuvad juurviljad ja lilled. Aiasaadused müüakse, töö eest saavad asjaosalised ka väikest palka.

Kolme aasta eest loodud MTÜ Kuusalu Hoolela ülesandeks on erihoolekandeteenuse osutamine psüühiliste erivajadusega inimestele Kuusalu vallas ja Loksa linnas. Kokku pakub MTÜ teenust 22 kliendile, kes elavad praegu nii omavalitsuste sotsiaalpindadel kui enda vanemate kodudes.

Hoolela eestvedamisel on Kuusalu alevikus valmimas kümne korteriga toetatud elamise maja. Alustati ka aiaprojektiga, et erivajadusega inimesed saaksid end teostada läbi töö. Kokku on aiatööd proovinud 15 hoolealust, peamiselt naised, aga ka mitmed mehed.

Teraapia läbi töö

“Me mõtlesime, et mis tegevusi me võiksime pakkuda oma inimestele lisaks nendele, mis meil juba on. Kuna me elame nii looduskaunis kohas, siis aiandus tundus väga loogiline,” selgitab Maria Prääts, kes on Kuusalu Hoolela juhatuse liige ja aiaprojekti algataja.

“Need inimesed on meie keskel. Nad lihtsalt vajavad natukene oma elu korraldamises abi ja toetust,” lisab Kaie Ustav, kes on samuti Kuusalu Hoolela juhatuses.

“Kuna me elame nii looduskaunis kohas, siis aiandus tundus väga loogiline.”

“Selgus, et siin Allika külas on vana koolimaja aed, õunapuuaed. Ta oli üsna metsik. Rääkisime vallaga läbi ja saime sellise toreda lepingu, et me saame siin aiandust katsetada. Praegu on meil teist aastat see põllumaa,” jätkab Maria.

Allika vana koolimaja aias võrsuvad nüüd talikülvi salatid, till ja koriander, sibul, kaalikas, värvilised peedid, nuikapsas, pastinaak, paprikad, basiilikud, seller, must rõigas, kabatšokid, porgand, hernes, uba ja kale. Väikeses kasvuhoones on valmimas tomatid, kasvuhoone kõrval kurgid.

“Ühes peenras kasvavad meil lilled. Meil on sellest aastast koostöö Marju Avamerega, kellel on lilleseade ettevõtlus Peod Täis Lilli. Vastava tasu eest me kasvatame talle lilli,” ütleb Maria.

Juba on valmis esimesed kurgid.

Hoolealuste abiga on mitmed vanad õunapuud maha võetud. “Selliseid heakorratöid teevad meil peaaegu alati mehed,” räägib Maria.

“Kevaditi ja sügiseti on rohkem hooajatöid, kui on meeste jõudu vaja. Kartuli mahapanek ja ülesvõtmine nõuab tervet kampa,” lisab Kaie.

Võrreldes eelmise aastaga pandi Allika aeda tänavu tunduvalt rohkem kartulit. “Kuna eelmise aasta kogemus näitas, et värske kartul on kõige minevam toode, siis me laienesime kartuliga,” selgitab Maria.

Aiasaadused müüakse

“Keskmiselt töötavad meie kliendid kolm tundi päevas. Kui on väga palav, siis nad alustavad kell kaheksa hommikul. Kui on mõnusam ilm, võib ka üheksast alustada,” ütleb Maria.

Osad inimesed tuuakse kohale, osad tulevad ise rattaga. “Me soosime liikumist. Kui ilmad on ideaalsed, on suvi suurepärane aeg rattasõiduks. See ei tee kellelegi halba,” arvab Maria. Töö eest tegevusjuhendajate käe all teenivad hoolealused miinimumpalga ehk 3,48 eurot tunnis.

Peagi valmivad ka tomatid. Fotod Andres Tohver

Hinnakiri annab teada, et Allika aia saadusi saab soovi korral osta. Nii näiteks maksab värske kartuli kilo pooteist, porgandi ja kurgi kilo kaks eurot. Hernes maksab neli, salat viis, till kümme ja basiilik viisteist eurot kilo.

Selline hinnakiri kehtib isekorjamise puhul. “Meil on viimased poolteist nädalat olnud katsetus, et inimesed tulevad ja korjavad ise, kaaluvad ära ja siis saadavad meile sõnumi, palju ja nad mida võtsid. Meie siis esitame arve,” üllatab Maria.

Tavaliselt jääb ostusumma kümne euro kanti. “Kui nüüd rohkem asju hakkab valmis saama, lähevad ka kogused ja ostusummad suuremaks. Me loodame inimeste aususe peale,” ütleb Kaie.

Hoolelal on hea koostöö näiteks kodurestoraniga MerMer, kes iganädalaselt korjab Allika aiast enda tarbeks aiasaadusi salatist peetide ja muude juurikateni.

“Me tahaksimegi seda teed minna, et kohalikel elanikel siin Kuusalu-Salmistu kandis oleks see võimalus käia ja noppida siit kogukonna aiast,” loodab Kaie.

Et olla täisväärtuslik

Allika aia tooteid on müüdud ka Leesi poes, Kapa laadal, Kahala laadal ja Kolga jõululaadal, samuti Kuusalu Hoolela ukse ees.

Aiasaaduste müük aitab ettevõtmist tasakaalus hoida. “Palkasid me veel ei kata sellega, aga ideaalis võiks olla nii, et me saame vähemalt suvekuudel palgad müügist kaetud,” loodab Maria.

Praegu aitab Allika aias töötavate inimeste palku maksta sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö teenuse toetus. “Oktoobris-novembris selgub, kas me saame veel ühe aasta seda palgarahastust,” räägib Kaie.

“Projekti pikem eesmärk on, et inimesed siirduksid avatud tööturule.”

“Projekti pikem eesmärk on, et inimesed siirduksid avatud tööturule. Lühem eesmärk on, et selleks, et üldse avatud tööturule jõuda, on vaja harjutada töötegemist, nii konkreetseid oskuseid, kui ka üldisemaid asju nagu õigeks ajaks tööle tulekut, töökultuurist kinni pidamist, oma päeva planeerimist ja pingutamist,” selgitab Kaie.

“Oluline on tunda ennast kogukonna täisväärtusliku liikmena. Ühe osa sellest moodustab töötamine,” lisab Maria.

“See annab rolli kogukonnas ja ühiskonnas,” lõpetab Kaie.