Kuus nõuannet, kuidas valida päris oma kodu

Kinnisvara ostmisel on palju nüansse, eriti esimese kodu otsingul. Reterra Estate’i turundusjuht Evely Ventsli annab nõu, millele tuleks kodu valikul kindlasti tähelepanu pöörata.

Tee nimikiri asjadest, mis ei ole läbiräägitavad

Tähtsa otsuse puhul on alati kasulik plussid ja miinused paberile panna. Kinnisvara ostmine on väga oluline samm sinu elus ning kindlasti oleks hea ette mõelda, mis ei ole sellel puhul läbiräägitav.

Näiteks mõnele inimesele on vastuvõetamatu korter esimesel või viimasel korrusel, põhjapoolsed aknad, avatud köök või kooli puudumine lähipiirkonnas.

Tulevase kodu suurus

Milline peaks olema uue kodu suurus ehk ruutmeetrite ja tubade arv? Koroonaperiood näiteks muutis väga oluliseks kodukontori võimalused, sest peale kodus töötamise said pered proovida ka koduõpet.

Mis vahel uute korterite puhul segadust tekitab, on ruumide mahutavus. Inimesel, kes iga päev kinnisvaraga ei tegele, võib tekkida korteriplaani vaadates küsimus, kui suur diivan elutuppa mahub ning kas vannituppa mahub lisakapp? Arenduse müügiesindaja või maakler aitab kindlasti plaanidest ja mõõtudest paremini aru saada.

Uus vs vana korter

Kas näed end pigem vanema ajalooga kodus või moodsamas elukohas? Mõlemal on plusse ja miinuseid.

Tõenäoliselt peab vana hoone puhul kulutama rohkem raha renoveerimisse, sest uuendamist võivad vajada ebatõhusad kütte-, jahutus- ja torustikusüsteemid.

Samas ei nõua uued kodud nii sissekolimisel kui ka esimestel aastatel kuigi palju tööd ja stressi, kuigi võivad olla ostuhinnalt kallimad.

Uuri oma finantsvõimalusi kohe

Kui endal ei ole piisavalt raha kogunenud ja on plaan laenu taotleda, võiks panga poole pöörduda kohe koduostu mõtte tekkides.

Eluaseme pangalaenu omafinantseering on keskmiselt 20 protsenti korteri ostuhinnast. Kasutada võiks ka KredExi käendust, mis on abimees neile, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks ning vähendada esmase sissemaksu kohustust.

Infoks kogemusteta koduostjatele: notarikulud ja riigilõiv sõltuvad objektist ning tehingu summast. Ehk – mida kallim on kinnisvara, seda suurem on notarikulu.

Ole realistlik

Esimene ostetud kodu ei jää tõenäoliselt eluaegseks unistuste koduks, sest aja jooksul muutuvad inimeste vajadused, soovid ja maitse.

Esimene kodu võib olla hinnalt soodsam ja pisem, kuid selline, mille väärtus ajas tõuseb.

Mõtle asukoht hoolega läbi

Väärtsliku kinnisvara kuld moto on teadagi – asukoht, asukoht, asukoht – ning see vastab tõele.

Hea asukoht on see, kust on piisavalt mugav tööle, kooli, lasteaeda ja kauplusesse minna. Samas peab kodu ümbrus olema turvaline, kaunis, vaikne ning pakkuma tegevust nii noorele kui ka eakamale. Asukoht on oluline ka põhjusel, et üldiselt soovitakse, et kodu väärtus aja jooksul kasvaks.

Aga kõige tähtsam on, et asukoht vastaks sinu ja su perekonna vajadustele ning teeks teid ka pikemas plaanis õnnelikuks.

Tallinna külje alla rajatavas Raemõisa uusarenduses on müügile tulnud uue etapi korterid, kokku saab Raemõisa elurajoonis olema ligi 300 korterit. Raemõisas elamutes on kahe- kuni viietoalised korterid, kõikidel korteritel on rõdud või terrassid. Päikesepaneelidega varustatud A-energiaklassi hoonetega Raemõisa uusarendus on energiatõhus ning toob endaga kaasa väiksemad haldus- ja ülalpidamiskulud. Majade vahele on arvestatud piisavalt ruumi, mis tagab elanikele privaatsuse ja mugavad parkimisvõimalused. Lähedal asuv kergliiklustee soodustab liikumist nii jalgsi kui ka rattaga. Piirkonnas on mitu kooli ja lasteaeda, sportimisvõimalusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Raemõisa asub kõigest 3,5 kilomeetrit Tallinna linna piirist ning on Tallinna‒Tartu maanteelt kergesti ligipääsetav.

„Nõudlus ja huvi on praegu uusarenduste turul tipus, Raemõisa projekti toetab veel täiendavalt tervikliku elukeskkonna loomine ning Rae valla tempokas areng koos lähiaastatel valmivate uute maantee-, trammi-, rongiühendustega,“ märkis Reterra Estate’i turundusjuht Evely Ventsli.

Täpsemat infot arenduse kohta leiab veebilehelt raemoisa.ee.