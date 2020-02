Harku vallas Keila külje all asub Kumna mõis, kus veedavad aega turistid, kõlistavad šampanjaklaase sünnipäevalised ja pannakse paari abiellujaid. Mõis kuulub ettevõttele Loodustoode OÜ, mille juhataja Raivo Kalve oli nii häärberi taastamise hing kui on praegune ürituste korraldaja.

1999. aastal Kumna mõisa ostnud Loodustoode OÜ renoveeris hoonet kaks aastakümmet, millele kulus praeguses vääringus ligemale kaks miljonit eurot.

“Üritusi korraldame kolmandat aastat, aga eks ka enne seda tegime siin oma pidusid. Avamistseremooniat, kus tähtsad inimesed linti lõikavad, tegelikult ei olnudki,” meenutab Raivo Kalve.

Silmarõõm turistile

“Eesti siseturismi arendavad firmad leidsid meid kiiresti üles. Gruppe on olnud ka Saksamaalt ja Soomest,” räägib mõisahärra.

Olulise tõuke andis Arvo Pärdi keskuse avamine. Sageli koostatakse turistide jaoks programm, kus lisaks Pärdi keskusele on Kumna mõis, Keila-Joa mõis, Padise klooster, Kõltsu mõis või Kernu mõis.

Turismirühma suuruseks on reeglina 20-50 inimest. Külalised peatuvad Kumnas tund või poolteist. “Mul on 45-minutine slaidiprogramm mõisa ajaloost ja restaureerimisest, millele lisandub ringkäik,” ütleb mõisahärra.

Kumna erineb teistest Eesti mõisatest. “Esiteks, ta on väike. Teiseks, me otsustasime algusest peale, et teeme mõisa rõõmsamates toonides. Külastajad hindavad neid heledaid toone, valgust, vaadet terrassile,” arvab Kalve.

Sobib ka pulmaks

Pulmadega kaasneb tavaliselt palju kaunistusi. “Sisekujundajad ütlevad, et Kumnasse ei ole vaja palju lillekompositsioone tuua, sest mõis on iseenesest juba nii ilus valge, pulma klassikalist värvi. Paned mõned lillevanikud, mõned ilusad detailid ja ongi kõik vajaminev olemas,” räägib mees.

Pulmakülaliste arvule seab piiri mõisa suurus, sest põrandapinda on kõigest 530 ruutmeetrit. “Paljud huvilised ütlevad, et tahaks siin pulma pidada, mõis on ilus, aga liiga väike. Mõisas saab koos õhtusöögiga pulmakülalisteks olla 65-70 inimest,” arvutab Kalve.

Tõsi, eelmise aasta suvel peeti Kumnas ka 200 külalisega pulm. “Aga selleks püstitati spetsiaalne peotelk, kus oli peolaud ja kus esines ansambel. Isegi kristall-lühtrid olid telgil laes,” naerab mõisahärra.

Toitlustamise korraldab tavaliselt mõni catering. “Alguses nad käisid kohapeal, mõõtsid mõisa ja kalkuleerisid. Praegu enamus suuremaid catering’e juba teab siinset olukorda.”

Öömaja Kumna mõis ei paku. “Tavaliselt on nii, et õhtul kell kaksteist tulevad bussid pulmakülalistele järgi ja pulm jätkub näiteks mõnes Tallinna ööklubis afterparty kujul,” räägib Kalve.

Mõisa saalis saab korralda pidusid, aga ka konverentse. FOTO: Andres Tohver

Sarnaselt pulmadele korraldatakse Kumnas sünnipäevi. “Kõige noorem juubilar on olnud 40, kõige vanem 80. Need on peamiselt olnud juubelisünnipäevad,” ütleb mõisahärra.

Mõisas korraldavad üritusi ka ettevõtted, riigiasutused ja koolid. Nii näiteks veab Cramo Estonia AS golfiturniiri Cramo Cup, mille esimene pool toimub Niitväljal, pidu ja auhindade jagamine aga Kumnas.

Filmimõis

Eelmisel aastal filmiti Kumnas üks Kättemaksukontori osadest. “Pääru Oja ja Ingrid Margus mängisid selles seerias peaosa. Et Kättemaksukontor on väikese eelarvega, siis kasutasid nad mõisahoonet ühel päeval. See seeria peaks eetrisse jõudma sellel kevadel,” muheleb Kalve.

Kui Telia kõnepakett Diil sai 15 aastat vanaks, tehti videoklipp, mis samuti filmiti Kumna mõisas. “Motiiv oli selline, et vanemad inimesed – Guido Kangur, Andrus Vaarik ja Ene Ergma – olid siin ja andsid intervjuusid. See tehti ka ühe päevaga,” lisab mõisahärra.

Eelmise aasta lõpus võeti mõisas üles “Aasta säravaimad tähed”, mis läks eetrisse 30. detsembril. Kaheosalist saadet filmiti rahvusringhäälingu jaoks kolm päeva. Tuntud saatejuhtide küsimustele vastasid Ita Ever, Tarmo Soomere, Hans H. Luik, Rain Lõhmus, Raivo E. Tamm, Kristiina Šmigun-Vähi, Ester Kuntu, Timo Palo, Alissija-Elisabet Jevtjukova ja Juhan Ulfsak. Muusikalisi vahepalu esitas Liisi Koikson oma ansambliga.

Praegu tehakse filmi suusataja ja treener Jelena Välbest. “Seal on üks episood, kus Välbe kutsutakse Norra kuningalossi külla. Nad otsisid Eestis Norra kuningalossiks sobivat hoonet, aga Kumnas ilmselt mingid vaated ei sobinud. See episood filmitakse hoopis Sagadi mõisas,” naerab Kalve.