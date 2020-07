Eesti suurim valmistoitude tootja Kulinaaria avas Lasnamäel (Taevakivi 7, Tallinn) tehasepoe, kus pakutakse valmistoitu, salateid, kooke, küpsiseid, suupistevaagnaid jt. Kauplus on avatud esmaspäevast reedeni kell 9–18 ja laupäeviti 10–16, ahvatledes lisaks headele maitsetele ka avamishindadega. Tellida saab ka cateringi teenust.

Valikust leiab nii klientide lemmikmaitsed kui ka värskeimad toidutrendid, nagu poke-kausid. „Meie tehasepoe valik on vaheldusrikas ja muutub iga päev vastavalt sellele, mida meie kokad on just sel päeval küpsetanud või köögis valmistanud. Pakume koduseid toite nagu kotletid ja kartulisalat, aga ka peolauale sobivaid kooke, salateid ja suupisteid, nagu leivakesed BBQ-lihaga või klassikaks kujunenud kiluleivad ja täidetud munad,“ rääkis Kulinaaria müügi- ja turundusjuht Renita Suigusaar.

Kulinaaria valikus on kokku üle 400 toidu: soojad ja külmad valmistoidud, salatid, magustoidud, võileivad, sushi, kondiitri- ja pagaritooted ning peolauatooted.

Gurmee Catering katab laua ja koristab ka

Kulinaaria pakub Gurmee Cateringi kaubamärgi all ürituste toitlustust ja soovi korral kogu ürituse korraldamise täisteenust alates nõudest ja kaunistustest kuni sobiva peokohani välja. „Koostame tellija eelistustele ja erisoovidele vastava menüü ning loomulikult arvestame külaliste arvu ja ürituse kestvusega, et häid maitseid jaguks kõigile,“ rääkis Renita.

Kulinaaria kokad valmistavad toitu nii perekondlikeks koosviibimisteks kui ka suurteks üritusteks, pidudeks või konverentsideks. Vastavalt kliendi soovile toob Gurmee Catering toidud peopaika või saab klient tellitud toidud kätte Kulinaaria tehasepoest (Taevakivi 7, Tallinn).

Täpsem info ja tellimine www.gurmeecatering.ee.

Kui mõtlete heast toidust, siis kokkame rõõmuga just teile!