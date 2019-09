Kuusalu lähedal väikeses Kupu külas tegutseb maailma suurimate puiduspooni tootjate hulka kuuluv Balti Spoon OÜ. Toodetakse katte- ehk mööblispooni erinevatest Euroopa puuliikidest ning valmistatakse klientide poolt tellitud mõõdu järgi koostatud spoonisärke.

Balti Spooni personalijuht Helena Aug ja personalikonsultant Kristel Rebane rääkisid lähemalt nii tootmisest, keskkonnateadlikkusest kui ka personalipoliitikast.

“Meie klientideks on peamiselt mööblifirmad, akna- ja uksetootjad ning erinevate valdkondade edasimüüjad ja esindajad, kes kasutavad spooni kohalikul ja välisturul. Meie toodang rändab tehasest rohkem kui 40 riiki üle maailma,” selgitavad Aug ja Rebane.

Spooni tootmine algab väga hoolikast tooraine valikust. Sobiv palk on oksakohtadeta, piisavalt jäme ja kõverusteta. Vaid väga väike hulk palkidest vastab nendele nõuetele, mistõttu näiteks suure tammepalgi hind võib küündida üle tuhande euro. “Kõige suurem saladus spoonitootmise maailmas on aga palkide ettevalmistamise tehnoloogia. Me tõepoolest vannitame kõik palgid läbi,” sõnas Aug. Sõltuvalt puidu kasvukohast, liigist ja raieajast valitakse puidu töödeldavuse saavutamiseks sobiv kuumutamise režiim.

Õhuke toode

Kattespoon on väga õhuke, valdavalt 0,5–0,7 mm puiduleht, mis annab toodetele kauni ja loomuliku välimuse. Automaatika ja mehaanika teevad küll head tööd, oleme pidevas arengus ja täiustame oma tehnoloogiaid, kuid kvaliteeti saab hinnata ainult inimsilm. “Tundlik inimkäsi spooni käsitlemisel ja kogenud silm kvaliteedi hindamisel on oluline,” rõhutas Aug.

“Selles valdkonnas on määrav kogemus, mistõttu oleme väga uhked, et rohkem kui kolmandik meie inimestest on töötanud ettevõttes kümme ja enam aastat. Tehases on ligi 80 erineva profiiliga ametikohta, pakume tööd nii meestele kui naistele. Inimeste soovid ja tugevad küljed on väga erinevad,” rääkisid Rebane ja Aug. “Hea tehnilise taibuga inimesest võib saada suurepärane masina operaator, tempokale ja täpse silmaga inimesele pakume spooni lõikamise väljaõpet, ametikohti on pakkuda ka vabas õhus näiteks metsatõstuki juhina,” täiendas Rebane. Kokku töötab Kupu tehases 330 töötajat, töötajate mugavustele mõeldes on korraldatud bussiliinid Tallinna, Loksa ja Tapa suunalt. Ka lõunasöögi pärast ei pea ise muretsema, soe lõuna on firma poolt.

“Korraldasime sellel aastal ettevõttes töötajate rahulolu uuringu. Rõõm oli lugeda, et paljud meie töötajad on valmis ettevõtet töökohana soovitama. Väärtustame ametlikke ja ausaid töösuhteid ning alati õigeagset palgapäeva. Tuli välja, et ka töötajate jaoks on see väga oluline kriteerium,” tegi Rebane kokkuvõtte.

Kõrged nõudmised

“Mis meie ettevõtet veel iseloomustab, on kõrgendatud tähelepanu tööohutusele. Uued töötajad toovad seda tagasisides alati välja,” rõõmustab Aug. “Tööohutuse eesmärk on lihtne, et inimesed läheksid tervena töölt koju,” täiendab ta. Kui ametikohal on vajalik näiteks turvajalanõude või kõrvaklappide kasutamine, siis tuleb seda ka teha. Järeleandmisi ei tehta ka tootmisruumide puhtuses. “Kui me puidutolmu pidevalt ei korista, siis üsna varsti ringleb seda üle tervisliku normi. Lihtsam on hoida õhk pidevalt puhtana,” seletab Aug. Rebane lisab: “Ruumide puhtus on asi, mis üllatab väga paljusid külalisi. Puidutööstust kujutatakse ette teisiti.”

“Ei ole harv juhus, kui näeme siin Kupu külas üle maailma kohale sõitnud kliente, kes oma toodetele spooni valivad. Loodus on puidule andnud unikaalsed kaunid toonid ja imelised mustrid. Kunagi ei tea ette, milline spoon palgist täpselt tuleb. Klientidele on see hea võimalus valida meie laost välja just nende soovidele vastav materjal,” selgitavad Aug ja Rebane.

Spoonitootmise protsessi juurde tagasi tulles räägime sellest, kuidas jämedast tammest, pöögist või kasest saab õhuke spoon. Vannist tulnud palk läheb spoonilõikamise masinasse, kasutusel on nii treispooni kui höövelsooni tehnoloogia. Värske spoonileht on niiske ja mure materjal, mistõttu liigub ta kiirelt edasi kuivatisse. Toote lõplik kvaliteet ja mõõt otsustatakse lõikusliinidel, formaati lõigatud spoon liigub edasi lattu. Ettevõte hoolib metsade vastutustundlikust majandamisest ja toodetel on FSC sertifikaat. Seetõttu on iga õhukese spoonipaki kaupa võimalik jälgida, millisest palgist see on lõigatud ja kus oli täpne kasvukoht.

Vastutustundlik metsamajandus tähendab ka hoolivust keskkonna suhtes. “Minu jaoks on see väga suur asi, et meie tootmine ei koorma loodust,” rõhutab Aug. Spoonijäägid purustatakse ja kasutatakse kütmiseks, puidujääkidest valmivad spooni alused.

Hea võimalus tootmist oma silmaga näha ja kuulda on 8. oktoobril, kui Balti Spoon osaleb Avatud ettevõtete päeval ja ootab kõiki ekskursioonile.