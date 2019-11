“Hetkel on aeg, kus maal kauplusi suletakse, kuid Neeme pood ja kohvik on vastupidine näide, mis väärib tunnustust – nii ettevõtja Tõnu Vaheri sihikindluse ja külakogukonnaga koostöö esiletõstmiseks kui ka maal elu toetamise eest,” seisis konkursile esitatud põhjenduses, miks väärib just Jõelähtme vallas Ihasalu poolsaare tipus tillukeses kalurikülas asuv Neeme pood ja kohvik tiitlit Parim Leader ettevõtlusprojekt.

Põhjenduses on välja toodud seegi, et Neeme pood ja kohvik vastab 100% tunnustuskategooria kriteeriumitele: loonud piirkonnas olulise positiivse muutuse – üksikus rannakülas on taastatud kauplus ja rajatud kohvik /—/; toonud juurde uusi tooteid ja teenuseid – teise korruse ruumi on võimalik välja rentida erinevate tähtpäevade, koosolekute jne korraldamiseks, ringide tegevuseks /—/; rakendanud uuenduslikke lahendusi – rakendatud on energiasäästlikke lahendusi ruumide kütmisel ja ventileerimisel; loonud mitu uut töökohta; tõstnud piirkonna tuntust ja mainet – Neeme on kuulsaks saanud oma kohvikutoodete poolest, mida armastavad nii kohalikud kui ka kaugemate külade inimesed.

Poeomanik Tõnu Vaher on tunnustusest kuuldes siiralt rõõmus. “Külakeskus ärkas Neeme poe taasavamisega uuesti ellu,” julgeb mees kindlalt väita. Kohvik-poes tähistatakse perekondlikke tähtpäevi, koolilastel on koht, kus kokku saada ja omi tähtsaid asju söögi kõrvale arutada, aga pood on kujunenud oluliseks kohtumispaigaks ka kohalikule külaseltsile. Samuti on kujunenud juba traditsiooniks iga neljapäeva õhtused koroonamängu turniirid või pühapäevased peremehe pannkoogihommikud, kus peremees ise külaliste silme all kuldseid piltidega kooke küpsetab.

Milline lugu seisab Neeme poe taga? “1931. aastal Neeme Kalurite Tarbijate Ühisuse rajatud külapood oli kõva sõna siis ja on seda praegu. 88 aastat tagasi panid kohalikud elanikud raha kokku ja ostsid ära ühe kasutuses olnud palkmaja Haapse külast. Palgid nummerdati ja veeti hobustega Neeme ning hoone laoti uuesti üles. Pood on majas toimetanud kõik see aeg, näinud sõja- ja kolhoosiaastaid, väikese vaheaja ainult tühjana seisnud,” räägib Vaher poe pikast ajaloost. Viimati suleti pood 2014. aastal. Iga päev keset küla seisvast tühjast ja nukrast poehoonest mööda sõites küpses mehe peas plaan poe kinnistu ära osta, sest paar poodi ümbritsevat maatükki kuulusid talle juba varasemast ajast.

Poe rekonstrueerimise, projekteerimise ja ehitamisega tegi hoone uus omanik Tõnu Vaher algust 2016. aasta jaanuaris ja hoone lõpliku valmimiseni kulus poolteist aastat. Hoone ehitajateks olid ikka ja jälle oma küla tublid töömehed. Kindlasti väärib mainimist asjaolu, et ka kogu poe mööbel on oma küla meeste kätetöö.

“Kuna ühe hoone rekonstrueerimine on tihtipeale kulukam kui uue hoone ehitamine, siis rahaliselt oli see vägagi keeruline. Tajusin oma võimalusi – hoone saan valmis, aga sisustusega oleks juba tuge vaja. Siinjuures minu suured tänusõnad Leader programmile, tänu millele sain toetuse kogu tehnika ostuks nii köögis kui ka teenindussaalis,” on poeomanik Leader programmile tänulik.

Kuidas edasi? “Loomulikult ei ole mu projekt nüüd pidulikult lõppenud. Neeme poe ja kohviku ümber on suur-suur tühi plats, mis on mõnusalt mere poole kaldu, justkui nagu lauluväljakul. Ja mis võiks olla parem mõte, kui selle kallaku alla ehitada ilus suur lava toredate kontserdite ja suveteatrite tarbeks, oleme ju kõigest 35 km kaugusel Tallinnast,” paljastab ettevõtja veidi ka tulevikuplaane.