Kukemaguna ehk mooni postmargi sisse pidetud seemned, seega saab margi mulda pista ning sellest sirguvad päris moonid.

„Kuigi välismaal on selliseid seemnetega marke välja antud ka varem, siis Eestis on seemnetega mark esmakordne,“ ütles Omniva äriüksuse juht Sven Suurraid ettevõtte pressiesindaja vahendusel. “Kui inimene saab mooni margiga kirja või kaardi, siis saab ta margi mulda pista ning ka kodus rõõmu tunda kukemaguna säravpunastest õitest.“ Suurraidi sõnul on plaan mai lõpus üks mark mulda pista ka Tallinna Botaanikaaia Meelte aeda.

Seemnetega Kukemaguna mark maksab 4 eurot ning seda trükitakse kokku 12 000 tükki. Margiväljaande on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning mark trükiti trükikojas Cartor Security Printing.Traditsiooniliselt ilmub koos margiga ka esimese päeva ümbrik (FDC) ning info kaart.

Marki kaunistav kukemagun (Papaver rhoeas) on üheaastane õistaim, mis õitseb maist augustini. Taim on 16–90 sentimeetir kõrge, suured õied läbimõõduga 7-8 sentimeetrit koosnevad neljast kroonlehest. Erinevalt teistest meie magunaliikidest eelistab ta lubjarikkaid kasvukohti.

Kukemagun on lisaks Euroopale kodunenud ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias ja Uus-Meremaal.