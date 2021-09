Tänapäeval on maailmas elu ilma internetita võimatu ette kujutada. 2021. aastal korraldasid We Are Social ja Hootsuite suure rahvusvahelise uuringu, mille tulemusena selgus , et Eestis kasutab internetti tervelt 1.21 miljonit elanikku, mis on 91% kogu meie rahvaarvust. Nendest 83% kasutavad interneti külastamiseks ka mobiiltelefoni, kirjutab Milos. 88% neist külastab internetti lausa iga päev. Maailma mastaabis kasutab internetti üle 4.5 miljardi inimese, ehk 59% kogu maailma populatsioonist. Mida aga eestlased täpsemalt internetis teevad ja mis lehekülgi me kõige rohkem külastame?

Kasutades Alexa veebilehe otsingumootorit, näeme, et eestlaste kõige külastatavamateks lehtedeks on loomulikult Google otsingumootor ja Youtube. Viimase koha poodiumil hõlmab endale uudisteportaal Delfi ja esikümnest võib veel leida näiteks Postimehe, Swedbanki ja samuti ka venekeelsed lehed vk.com ja ok.ru. We Are Social ja Hootsuite uuringu tulemusena selgus ka see, et Eestis kasutab sotsiaalmeediat tervelt 986 000 inimest, ehk pea 75% kogu populatsioonist. 2022. aastaks saab prognooside põhjal kindlasti ületatud ka miljonipiir. See tähendab, et külastuse edetabeli kõrgemasse otsa mahuvad ka Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Lisaks ilmselgetele lehtedele ja sotsiaalmeediale, on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud täiskasvanud eestlaste seas ka hasartmängu lehtede külastamine. Viimastel aastatel on Eestisse järjest rohkem hakanud tekkima netikasiinosid ja koos sellega ka nende reklaame kõikvõimalikes kanalites. 2021. aasta seisuga tegutseb väikeses Eestis koguni 21 erinevat veebikasiino operaatorit. Kuna reklaame on palju nii tänavatel, kui veebis, siis suureneb ka inimesti huvi. Uued kasiinod pakuvad mängijatele uusi ja huvitavaid pakkumisi ning elamusi, kuid kuna valik on suur ja lai, siis võib õige kasiino valimine osutuda keerukaks. Õnneks on loodud veebilehti, mis võrdlevad ja hindavad kõiki Eestis tegutsevaid veebikasiinosid ja aitavad välja sõeluda parimad.

Veel üks haru, mis lõikab maailma digitaliseerumisest kasu, on veebipoed. Kes meist ei oleks veetnud tunde riidepoes, kuid tühjade kätega tagasi tulnud. Tänu Amazonile, Wishile ja paljudele teistele veebipoe gigantidele saad otse koju tellida pea kõike, mida hing ihaldab. Mis veel parem, riideid ja elektroonikat saab soovi korral ka tagasi saata, kui toode ei peaks mingil põhjusel sobima. Lisaks riietele ja elektroonikale on hüppeliselt kasvanud ka toiduainete koju tellimine. Seda teenust pakuvad Eestis juba enamus suuremad toiduketid ja samuti ka Bolt ja Wolt.

Tänapäeval tuleb kõikidel ettevõtetel ja ettevõtjatel olla veebis nähtav, sest muidu nad lihtsalt jäävad konkurentide varju. Eesti Panga andmete põhjal sooritasid eestlased 2019. aastal internetis oste tervelt 1.4 miljardi euro eest. Viimase viie aastaga on see number kasvanud keskmiselt 23% aastas ja see number on aastast aastasse järjest tõusmas. Juba on näha, kuidas ettevõtted üritavad enda tooteid ja teenuseid reklaamida kõiksugu veebikanalites ja need, kes seda ei tee, jäävad maha ja kaotavad järk järgult enda turuosa.

Kokkuvõte

Nagu Milose artikli numbrid näitavad, siis on interneti ja sotsiaalmeedia kasutamine muutumas iga aastaga järjest populaarsemaks ja noorema generatsiooni seas ei ole ilmselt ühtegi inimest, kes internetti ei kasuta. Kuna paljud asjad on tänapäeval kättesaadavad kõigest paari hiireklõpsuga, siis ei olegi inimestel enam otsest vajadust kodust välja minna. Kas see on hea või halb, on juba igaühe enda otsustada. Kas tulevikus on enam suuri kaubanduskeskusi vaja või hakkavad veebipoed domineerima? Seda näitab ainult aeg.