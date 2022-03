Tänapäeval toimub järjest enam meelelahutust internetis, kasiinos mängimine pole siinkohal mitte mingi erand. Online kasiinosid on Eestis rohkem, kui ei iial varem, mis teeb nende üle otsustamise pisut keeruliseks. Selleks, et mängukogemus oleks meeldiv, turvaline ja lõbus tuleb teada, kuidas mängukohta valida. Lugege edasi ja saate teada, kuidas teha parim valik ja milliseid näitajaid tuleks seejuures arvesse võtta, et online kasiinos mängimine oleks maksimaalselt lõbus ja turvaline.

Tehnoloogia areng on vaieldamatult meelelahutuse inimestele lähemale toonud ja selle kättesaadavust muutnud, kuid iga arenguga kaasnevad ka ohud, millest tasub teadlik olla. Vajaliku info omamine kaitseb teid ebameeldivuste eest ja muudab internetikasiinos mängimise palju turvalisemaks ja meeldivamaks. On mitmeid erinevaid viise, kuidas teha paremaid ja ohutumaid valikuid.

Enne, kui sukeldute müstilisse ja erutavasse online kasiinode mängumaailma tasub end kurssi viia kõigega, mis sellise meelelahutuse tarbimisega kaasneb, nii positiivsete kui negatiivsete aspektidega – nii väldite pettumist ja internetis mängimise kogemus omandab teie jaoks palju meeldivama varjundi. Pole ka välistatud, et internetikasiinost saab teie uus, meeldiv vaba aja veetmise viis, mis toob endaga kaasa rohkem head, kui halba. Järgnevalt toome välja näitajad, mis aitavad teil endale mängimiseks ohutut ja sobivat online kasiinot välja valida.

Online kasiino valimisel olulised näitajad

Internetis on inimeste petmine tunduvalt lihtsam ja sellepärast levib seal palju valeinfot ja erinevaid petuskeeme, kuidas inimestelt nende raha kätte saada ilma neile midagi reaalselt vastu pakkumata. scams.info kohaselt on parimad online kasiinod Eestis teinud omalt poolt kõik, et inimesi informeerida ja selliste olukordade eest kaitsta. Pettuste ja kahju kandmise vältimine taandub väikestele, kuid olulistele näitajatele, mida tasub märgata.

Enne online kasiinos mängimist:

1. Tutvuge põhjalikult valitud kasiino kodulehega.

Eestis seaduslikult tegutsevate kasiinode veebilehte alaosast leiate info tegevuslubade ja litsentside kohta, mille on mänguteenuse pakkujale väljastanud Eesti Maksu- ja tolliamet. Ilma selliste lubadeta pole Eestis taolise teenuse pakkumine lubatud. Antud lubade õigsust saab kontrollida EMTA kodulehel, kus on vastavasisuline info kirjas.

2. Googeldage kasiinot.

Enamik Eestis lubatud online kasiinodest on tuntud mängukettide kasiinod ja nende kohta on internetis saadaval palju erinevat infot, mida mängijal tasub teada, et mitte korrata teiste mängijate vigu.

3. Vaadake üle pakutavad maksemeetodid.

Lugupeetud kasiinod pakuvad oma mängijatele võimalikult mugavat ja laia maksevahendite valikut. Kui leiate sealt tuntud teenusepakkujad nagu PayPal, Neteller, VISA, MasterCard või kohalikud pangad, siis on tegu usaldusväärse mängukeskkonnaga.

4. Lugege läbi kasiino privaatsuspoliitika ja tingimused.

Need on mängija seisukohast väga olulised, sest koordineerivad kogu kasiino veebilehel toimuvat tegevust. Kui need sisaldavad teie arvates ebamõistlikke reegleid on targem antud kasiino kasutamisest loobuda, sest teadupärast nad oma reeglitest ei tagane ja neil on selleks igasugune õigus.

5. Vaadake üle boonuste ja pakkumiste sektsioon.

Kasiino pakub oma mängijatele sageli erinevaid boonuseid ja kampaaniaid. Enne kui neist osa võtate tutvuge kindlasti kõigi nende reeglitega ja veenduge, et neist õigesti aru saate. Valesti valitud boonuspakkumistega võite teadmatusest samuti raha kaotada, sest neile rakenduvad läbimängimise nõudes, mille peab täitma enne, kui saate väljamakseid teostada.

6. Läbige isikutuvastus.

Tulenevalt Eestis kehtivast rahapesu vastasest seadusest tuleb kõigil mängijatel enne rahalisi tehinguid oma isik tuvastada. Nii väldib kasiino pettusi ja takistab juurdepääsu hasartmängudele alaealistele. Enne oma isiku tuvastamist ei saa kasiino kontolt väljamakseid teha, seega tasub see läbida juba enne mängimisega alustamist. Vastavad juhised on saadaval iga kasiino veebilehel ja kogu protsess on mängija jaoks tehtud enamasti väga mugavaks ja kiireks.

Järgides ülalpool mainitud soovitusi väldite te probleemide osaliseks saamist ja säästate oma raha, aega ja närve. Internetipettuste teel väljapetetud raha tagasi saamine ja süüdlase leidmine on ülimalt keeruline ja aeganõudev protsess ning sellel pole kahjuks alati soovitud tulemust. Sellepärast on alati targem olla ettenägelik ja vältida kahtlasi online kasiinosid ja liiga heana tunduvaid pakkumisi.

Kui online kasiinos mängimine on teie uus hobi või kaalute sellega alustamist lugege ka teisi meie veebilehe artikleid kasiinos mängimise kohta, mis annavad teemas asjakohase ülevaate, eriti neile kellel puudub varasem kokkupuude internetikasiinos mängimisega. Sealt leiate vajalikku infot, mille peate te ei pruugi ise kohe tulla, kuid mis võib väga kasulikuks osutuda.

Nähtamatud online kasiino ohud

Lisaks ohtudele kaotada raha kasutades ebausaldusväärseid online kasiinosid kaasneb internetikasiinos mängimisega veel teatud psühholoogiline aspekt, millele tasub tähelepanu pöörata. Selleks on mängudest sõltuvusse jäämine. Hasartmängusõltuvus on järjest enam leviv igas vanuses meeste ja naiste seas. Kui tunnete, et olete sattunud nende lummavate mängude küüsi, otsige abi Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest, nemad on sellele spetsialiseerunud ja oskavad teile kindlasti abiks olla.

Hasartmängude mängimisel tasub meeles pidada lihtsaid reegleid:

• Hasartmängude mängimine pole finantsprobleemide lahendamise moodus;

• Mängige vaid selle raha eest, mida olete valmis kaotama;

• Vajadusel seadke endale kasiino veebilehel sissemaksepiirang;

• Kui olete sattunud mängimisest sõltuvusse, otsige abi;

Kui tunnete, et online kasiinodes mängimine on kasvanud üle pea, te ei oma enam kontrolli, ei suuda mängimist lõpetada, kulutate ära elamiseks vajaliku raha, olete hakanud mängimiseks raha laenama, jne – siis on lahenduseks hasartmängude piirangu registreerimine. Seda saate teha Eesti Maksu- ja tolliameti kodulehel. Piirangu seadmine on vabatahtlik ja seda saab teha teatud ajaks: 6–36 kuud ning selle aja jooksul puudub teil juurdepääs Eestis litsentsi omavate kasiinode teenustele.

Online kasiinode boonustega kaasnevad ohud

Võib ju mõelda, et mis ohtudest saab juttu olla internetikasiinode boonuste, kampaaniate ja pakkumiste puhul, kuid on siiski mõned asjad, millega tasuks end enne boonuspakkumiste võtmist kurssi viia.

Kampaaniad ja boonused on loodud mängija motiveerimiseks ja premeerimiseks online kasiino kasutamisel. Sageli kasutatakse uute mängijate liituma meelitamiseks suurejoonelisi ja helgeid tervituspakkumisi. Emapilgul võib uuele ja kogenematule mängijale tunduda, et ta saab midagi justkui niisama, kuid tegelikult rakendub sellistele pakkumistele palju tingimusi, millega tuleb nende võtmisel arvestada.

Boonused jagunevad laias laastus kaheks: deposiidiboonused ja slotiboonused. Esimesel juhul annab online kasiino teile deposiiti tehes juurde lisaraha, sageli samas summas, kui tegite sissemakse. Sellest hetkest hakkab teile kehtima läbimängimise nõue, mis tuleb täita, kui soovite enda võite välja maksta. Võib ka juhtuda, et te ei suudagi boonusraha läbi mängida. Sama nõue kehtib ka tasuta spinnidele – kõik võidud tuleb läbi mängida. Kui soovite olla täiesti kindel, et kõik võidud kuuluvad algusest lõpuni teile, mängige ilma boonuseta ja oma raha eest, siis ei teki mingit segadust.

Online kasiino kirjutamata reeglid

Mistahes kasiinos mängimisel kehtib väga lihtne reegel: niipea kui olete oma raha mängukontole kandnud, unustage see summa. Mängige tõesti vaid selle raha eest, mille kaotamist saate endale lubada. Online kasiinos mängimine ei anna teile mitte ühtegi garantiid, et te võidate.

Võtke internetikasiinos mängimist, kui meelelahutust ja nautige protsessi, ärge minge välja suurte summade võitmise peale, nii ei tule teil pettuda ja kui peaksitegi võitma on rõõm sellest veelgi suurem. Online kasiinos mängimine võib täiesti vabalt olla tervislik meelelahutus ja aja veetmise moodus, kui suudate aktsepteerida kaotusi, nautida mängu, pidada piiri ning teil ei jää sellepärast oma elu elamata.

Kasutades usaldusväärseid online kasiinosid ja tehes endale selgeks, kuidas kasiino toimib, väldite paljusid probleeme ega kaota asjatult raha. Lugedes ka teiste mängijate kogemusi konkreetsete kasiinodega saate eelinfot, mille põhjal otsustada, kas antud kasiino võiks teile sobida või peaksite seda hoopis vältima.

Mistahes küsimuste korral konkreetse kasiino puhul saate lugeda nende KKK-sektsiooni või pöörduda oma murega otse klienditoe poole. Enamikul Eesti legaalsetest kasiinodest on need saadaval eesti keeles ja peaaegu, et ööpäev ringi. Mängige vastutustundlikult, nautige meelelahutuslikke mänge. Kes teab, mis elul teie jaoks plaanis on, võibolla võidate isegi mõne jackpoti või suurvõidu ja kui ei võida, olete meeldivalt aega veetnud.