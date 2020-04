Kolmapäeva hommik Maardu linnavalitsuse ees. Vaid paari autoga parkla annab märku sellest, et enamus ametnikke teeb kaugtööd kodust. Fotod Andres Tohver

Kolmapäeva hommik Maardu linnavalitsuse ees. Vaid paari autoga parkla annab märku sellest, et enamus ametnikke teeb kaugtööd kodust. Fotod Andres Tohver

12. märtsil kehtestas Eesti valitsus koroonaviiruse kiire leviku tõttu vabariigis eriolukorra. Harjumaa vallavalitsused ja linnavalitsused on oma töötajatest kolmveerandi saatnud kodukontorisse.

Proportsionaalselt kõige enam käib kriisiolukorras vallamajas tööl Kose valla ametnikke. Vallasekretäri Kätlin Iljini sõnul on kodusele tööle hetkel üle viidud vaid kaks teenistujat.

“Ametiasutuse hoones teenistujatel on võimalus kasutada käte ja tööpindade puhastamiseks desinfitseerivaid vahendeid. Vallavalitsuse hoones on üles seatud õhku puhastavad lambid. Sotsiaaltöötajatel on lisaks eeltoodule võimalus kasutada kummikindaid, kaitsemaske,” lisab Iljin.

Zoom, Teams, Skype

Seevastu Kuusalu vald viis 17. märtsil kodutööle üle kõik 30 ametnikku. “Kodudes töötatakse oma sülearvutites, suhtlus käib e-kanalite kaudu ning koosolekuid peame videokeskkonnas Zoom,” selgitab kommunikatsioonijuht Ere Uibo.

Videokeskkonda Zoom kasutab koosolekute korraldamiseks ka Maardu linnavalitsus. Rae vald, kus kodukontoris töötab üle 90 protsendi ametnikest, kasutab omavaheliseks kiireks suhtlemiseks Teamsi ja koosolekute puhul videokõnesid. “Ametnikel ei ole mitte soovitav olla kodukontoris, vaid see on nõue,” rõhutab Rae valla personalijuht Kristi Aru. Saku vallavalitsus eelistab suhtluskeskkondadena samuti Teamsi, aga ka Skype’i.

Sarnane on olukord teistes Harjumaa omavalitsustes. Töötajatest valdav enamus teeb kaugtööd n-ö kodukontorist. Vallamajade ja linnavalitsuste sees kasutatakse desovahendeid, kuid kummikindaid ja kaitsemaske kannavad eeskätt sotsiaaltöötajad oma klientide juurde minnes.

Terviseamet andis Harjumaa sotsiaaltöötajatele kokku 9250 kaitsemaski, milles 950 sai Saue vald, 900 Viimsi vald, 900 Rae vald, 650 Maardu linn, 650 Harku vald, 650 Lääne-Harju vald, 650 Keila linn, 650 Saku vald, 500 Kose vald, 500 Jõelähtme vald, 500 Kuusalu vald, 500 Anija vald, 500 Kiili vald, 500 Raasiku vald ja 250 Loksa linn.

“Kuna kodanike vastuvõttu vallamajas eriolukorra ajal pole, ei ole tarvidust nn isiklikke meditsiinilisi kaitsevahendeid kasutada. Küll aga on meil need teatud varuga olemas, kui peaks vajadus tekkima, nii sotsiaal- kui hooldustöötajatele kui ka Karjaküla sotsiaalkeskusele ja Ämari tugikeskusele,” selgitab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Siin on üheks erandiks Viimsi vald, kus töölkäivad teenistujad kasutavad kaitsemaske. “Võimalus on täiendavalt kasutada ühekordseid kaitsekindaid ja kaitseprille,” selgitab vallavanem Illar Lemetti. Rae vallas kasutavad teenistujad kindaid postkasti tühjendamisel ja elanike poolt paberkandjal toodud avalduste sorteerimisel. Loksa linnavalitsuses on maskide ja kinnaste kasutamine igaühe vaba valik.

Maardu linnas alustati eelmisel nädalal avalike objektide desinfitseerimisega. “Kord päevas desinfitseeritakse bussipeatused, linna pingid, laste mänguväljakud ja spordiplatsid. Mitu korda päevas desinfitseeritakse ka linnavalitsuse ruumid,” selgitab linna avalike suhete juht Jelena Katsuba.

Ametnikke veel ei koondata

Harjumaa omavalitsuste ametnikest ei ole kriisi ajal kedagi veel koondatud, ametnike seas ei ole ka nakatumisi.

Omavalitsuste ustel on siiski hoiatused viiruse eest. Kui näiteks Kuusalu, Kiili ja Saku vallamaja uks on lukus, siis Raasiku vald sellist lähenemist vajalikuks ei pea. “Vallasekretär, sotsiaaltöötajad ja vallavanem on tihti majas,” selgitab Raasiku vallavanem Andre Sepp.

Anija vallamajja pääseb ainult koos ametnikuga ja kui selleks on äärmine vajadus. “Uksel on olemas info kõigi töötajate telefoninumbritega. Juhendame inimesi, kuidas vallavalitsusega kõige paremini e-teenuste abil asjaajamist korraldada,” selgitab infospetsialist Lilja Piibeleht-Tarassov.

Ametnikega soovitataksegi kontakteeruda kas meili või telefoni teel. Nii näiteks on Harku vald jätkanud elanike nõustamisega, milleks on esmaspäeval ette nähtud neli tundi, neljapäeval kolm ja pool tundi, kuid see on nüüd kaugnõustamine.