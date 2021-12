Kui oled sageli haige, nakatud kergesti ja sul on raske haigustest taastuda, võib see viidata sellele, et sinu immuunsüsteem võib vajada toetust.

Selleks, et sinu keha kaitsemehhanism ehk immuunsüsteem hästi toimiks, tuleb seda toetada ja treenida. Immuunsüsteemi tööd võivad pärssida erinevad asjad, nt immuunsust toetavate toitainete puudus, stress või bakterite tasakaalutus.

Kui tugev on sinu keha kaitsesüsteem?

Meid ümbritseb tohutul hulgal mikroorganisme ja muid molekule, millest mõned on kasulikud, mõned aga kahjulikud. Seetõttu vajabki keha enda kaitsmiseks keerukat süsteemi. Immuunsüsteem meie keha „kaitsesüsteem“, mille ülesandeks on hoida silm peal meie kehasse jõudvatel molekulidel ja otsustada, kas need on keha jaoks kahjulikud või mitte, kahjulikud hävitada ja selle kõige käigus tekkinud kahjustused parandada. Ühte osa meie kaitsesüsteemist nimetatakse kaasasündinud immuunsüsteemiks. See võib algatada kehas võimsaid reaktsioone, tekitades põletikke, et juhtida immuunrakke õigesse piirkonda. Kaasasündinud immuunsüsteem töötab tihedas koostöös omandatud immuunsusega, mis võimaldab kehal tundma õppima uusi ohte ja vastavalt reageerida.

Kui immuunsüsteemi võimekus on madal

Tavaliselt on meie immuunsüsteem erinevate patogeenidega toimetulekuks hästi varustatud, reageerides sageli juba enne, kui neil tekib võimalus kehas haigussümptomeid põhjustada. Kui aga immuunsüsteem saab ülekoormatud, võib see põhjustada sagedasi või pikaajalisi infektsioone, põletikke, allergiaid ja isegi rünnata keha enda rakke, pidades neid kahjulikeks patogeenideks.

Meie immuunsüsteemi efektiivsuse langust võib soodustada näiteks see, kui kokkupuude patogeensete bakterite ja viirustega on kõrge (nt ühistranspordis, koolides, lasteaedades), kuid meie immuunsüsteemi vastupanuvõime on madal. Immuunsüsteemi vastupanu langust võivad soodustada paljud tegurid alates ülekaalulisusest ja stressist, lõpetades magamatuse ja halvenenud seedimisega. Seega on oluline mõelda oma immuunsüsteemi efektiivsuse parandamise peale.

Immuunsust võivad mõjutada paljud tegurid. Toit, mida sööme ei pruugi tagada meile piisavalt C-, A- või D-vitamiini, tsinki ja paljusid teisi immuunsüsteemi jaoks olulisi toitaineid. Sageli ei ole meie toidulaual ka piisavalt antioksüdante sisaldavaid toite (puu- ja köögiviljad), mis aitavad keha toita ja teatud kahjustusi vältida. Mõnikord võib meie immuunsüsteem reageerida toidule, mida nimetame toidutalumatuseks. Immuunsüsteemi tõhusus sõltub ka meie elustiilist ja keha mikrobioomi terviklikkusest.

Kuidas saad oma immuunsüsteemi toetada?

Kuidas saaksime oma immuunsüsteemi tööd tõhustada nii, et end patogeenide eest kaitsta? Kuidas võiksid erinevad vitamiinid, taimeekstraktid ja teised toitaineid meid sellel teel aidata?

Immuunsüsteemi toetamise võti on stressi vähendamine, tervislikum toidulaud ja elustiil ning vajalike toitainete tarbimise suurendamine.

Looduses viibimine tugevdab meie immuunsust (autor: Kinga Cichewicz, Unsplash)

Jagame kasulikke näpunäited, mis aitavad sul immuunsüsteemi toetada.

Elustiiliga seotud soovitused immuunsüsteemi toetamiseks

Taga hea õhtu- ja unerutiin. Vähenda õhtust sinise valguse käes viibimist (telekas, telefon, sülearvuti jne) ning maga jahedas ja pimedas ruumis. Võta päeva jooksul hetkeks aeg maha ja tee teadveloleku harjutusi, mediteeri või võta aega iseendale, et tegeleda millegagi, mis sulle tõeliselt meeldib. Liigu regulaarselt. Viibi piisavalt looduses: uuringud näitavad, et see võib stimuleerida. immuunsüsteemi, vähendada stressi taset ja parandada heaolu. Katseta külma vee teraapiat, et immuunsüsteemi stimuleerida. Reguleeri duši all käies vee temperatuuri kuumalt külmale ja vastupidi.

Toitumissoovitused immuunsüsteemi tugevdamiseks

Naudi toitu, kus on esindatud võimalikult erinevat värvi taimi, et saada iga päev piisavalt immuunsust toetavaid toitaineid. Suurenda rasvlahustuvate D- ja A-vitamiini ning oomega-3-rasvhapete tarbimist, mida leidub enamasti hea kvaliteediga lihas ja kalas. Vajadusel tarbi toidulisandeid. Soolebakterite toetamiseks tarbi probiootikumide rikkaid toite: hapukapsas , kimchi , keefir, kombucha . Vähenda põletikke soodustavate toitude tarbimist, sealhulgas liigselt töödeldud toitu, suhkrut, kunstlikke magusaineid, kofeiini ja alkoholi.

Immuunsüsteemi toetamine on üldise tervise ja heaolu võti. Uute harjumuste kujundamine võib olla keeruline, kuid loodetavasti aitavad need mõned näpunäited sul enda immuunsüsteemi eest paremini hoolitseda.

