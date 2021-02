Mängides Chanzi veebikasiinos, on mängijad keskendunud sageli võitudele, kuid samal ajal on see ka suurepärane võimalus mõnusalt aega veeta. Võite proovida erinevaid mänge, panustada spordile, nautida boonuseid ja osaleda arvukatel võistlustel. Siin tahaksime teieni tuua parimad soovitused kuidas online kasiino on koht, kus lõbusalt aega veeta, olenemata sellest, kas olete algaja või kogenenud mängija.

Valige õige hasartmängusait

Internetis mängimiseks on ülioluline valida seaduslik ja usaldusväärne kasiino. Vastasel juhul võivad teie hasartmängukogemuse rikkuda ebaõiglased boonusereeglid, reageerimatu tugitiim või raha väljamaksed, mis võtavad nädalaid või isegi kuid. Halvimal juhul võite oma võidust isegi täiesti ilma jääda. Seega peaksite valima ainult hea mainega litsentseeritud veebisaidid.

Proovige erinevaid mängutüüpe

Paljudel mängijatel on oma lemmikmängud, mis on meelelahutuslikud ja suurepäraste võitudega. Kui te aga midagi muud ei proovi, hakkab teil lõpuks igav. Mängurõõmu hoidmiseks peaksite mängima ka teisi mänge. Lisaks võiksite proovida ka teiste mängupakkujate toodangut. See tagab, et uus mäng ei sarnane varem mängituga.

Mängukogemuse veelgi mitmekülgsemaks muutmiseks võite proovida ka muid mängutüüpe. Näiteks kui mängite alati sloti mänge, siis proovige vahelduseks laua- ja kaardimänge, mis sellisel juhul võivad teile pakkuda väga uudset kogemuset. Võib-olla leiate just sellisel viisil isegi oma uue lemmikmängu!

Mängige live-kasiinos

Paljudes Eesti online kasiinodes on võimalik mängida mänge live’is. See võimaldab teil mängida erinevaid laua- ja kaardimänge päris diileritega läbi mängu otseülekande. Mäng toimub päris laual ja päris kaartidega. See kõik tundub nagu te mängiksite tõelises Vegase kasiinos, kuid seda kõike teie kodu mugavustega.

Live-mängudel on samad reeglid nagu tavalistel laua- ja kaardimängudel. Samal ajal muudab suhtlemine päris diileriga need mängud veelgi põnevamaks ja köitvamaks. Pealegi on mänguvoog otse mängides tavaliselt kiirem, nii et teil ei hakka kunagi igav.

Kasutage boonuseid

Kõigile meeldib auhindu saada. Isegi kõige väiksem kingitus võib tuju tõsta ja hasartmänge lõbusamaks muuta. Parimaid boonuseid saate saada tavaliselt siis, kui loote konto. Peamised boonused, mida tavaliselt pakutakse on:

Ilma sissemakseta

Tervituspakett

Raha-tagasi (cash-back)

Tasuta keerutused

Tasuta boonusraha

Lojaalsusboonused

Boonusega mängimine annab teile võimaluse enda raha mitte kasutada ja saada ikkagi päris võite. Lihtsalt veenduge, et kasiino läbimängimise nõuded saadud võitudele on õiglased ja nii võitegi raha välja võtta.

Proovige jackpot mänge

Kui olete põnevil suurtest võitudest, peaksite kindlasti proovima jackpot mänge. Need annavad mängijatele võimaluse saada progressiivseid auhindu, mis ulatuvad miljonitesse eurodesse. Mida rohkem mängijad panuseid teevad, seda suurem on võidufond.

Hasartmängud on tõesti põnevad, kui teate, et võite rikkaks saada vaid ühe keerutamise abil.

Mängige pärisraha eest

Ilma tõeliste panusteta saate mängida tasuta ja see võib ka olla tegelikult üsna lõbus. Samal ajal pole teil vaja muretseda, kuna te ei riski absoluutselt mitte millegagi, kuid kahjuks nii pole ka teie võidud tõelised. Ja kui esimesed mängud tundbuvad huvitavad, siis tegelikult tuleb igavus kiiresti, kuna lõpuks pole teil mitte midagi erilist, mille nimel püüelda. Kuid pärisraha eest mängimine motiveerib teid ja lisaks rikastab teie mängukogemust.

Pange tähele, et pärispanuseid peaksite tegema online kasiinos ainult siis, kui saate kontrollida, kui palju raha te hasartmängudele kulutate. Kasiinomängud on lõbusad, kuid võivad tekitada ka suurt sõltuvust. Sellepärast ongi äärmiselt tähtis, et mängiksite targalt ja et iga mäng ja liigutus oleks enne hästi läbi mõeldud.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!